O Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021 começa nesta quinta-feira (18), às 19 horas, com o acender da decoração do Largo da Ordem (Centro Histórico). O prefeito Rafael Greca abre a programação em uma cerimônia no Memorial de Curitiba para convidados, por causa da limitação de público necessária para conter a pandemia da covid-19. Até 9 de janeiro, a temporada de Natal será um convite para celebrar, se emocionar e viver a cidade.

“A Luz dos Pinhais está mais brilhante do que nunca e a gratidão vai iluminar nossa Curitiba neste fim de ano. A temporada natalina 2021 será uma pausa para nos reconectar com quem somos e com os nossos sonhos. Serão 53 dias de atrações da Prefeitura, patrocinadores e parceiros para unir os nossos corações agradecidos em uma grande celebração”, diz o prefeito Rafael Greca.

Na cerimônia de abertura, será acesa a árvore de luz do Memorial de Curitiba. A estrutura de 10 metros de altura vai se destacar em meio à arquitetura contemporânea do centro cultural no coração do Largo da Ordem.

Em frente à Igreja da Ordem, junto ao bebedouro, também será ligada a iluminação da Árvore da Vida decorada com cinco mil vasinhos de sálvias vermelhas. Estão previstas ainda apresentações musicais, encenação de um presépio “vivo” com atores caracterizados, ciranda étnica e anunciação de anjos estrategicamente posicionados ao ar livre.

Centro Cívico

Também nesta quinta-feira (19), o prefeito Rafael Greca inaugura a árvore de Natal da rotatória da Avenida Cândido de Abreu, próximo à sede da Prefeitura, no Centro Cívico. A arquitetura modernista da região ganhará um toque natalino com o brilho da árvore de luz de 18 metros de altura que recebeu 50 mil microlâmpadas de LED na cor verde. O pôr do sol ficará ainda mais belo com a árvore de luz que tem patrocínio da Volvo.

Árvores de Natal de luz ou decoradas com flores vão integrar um circuito natalino com mais de 30 estruturas espalhadas por vias, parques e outros espaços. Além disso, as Ruas das Cidadania da Prefeitura vão receber árvores de Natal.

Programação

Com o tema A Gratidão Vai Iluminar a Cidade, a quinta edição do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais é a maior programação gratuita de fim de ano do país. Serão 53 dias de atrações da Prefeitura e da iniciativa privada, entre autos, circuitos natalinos de carro (drive-thru), recitais de ópera, voos de balão, concertos, exposições, feiras temáticas, aulas-show gastronômicas e até experiências olfativas. A maioria das atrações termina no dia 30 de dezembro, mas a decoração poderá ser apreciada até 9 de janeiro.

Todas as atrações do Natal de Curitiba seguirão os protocolos sanitários do município para evitar aglomerações e contágios pela covid-19, como distanciamento social, obrigatoriedade do uso de máscara, controle de público e agendamento on-line para assistir a espetáculos como autos, concertos, óperas e para os passeios e as apresentações drive-thru ou drive-in.

Inscrição para o Natal de Curitiba

Para conferir a programação completa e fazer sua inscrição para as atrações de Natal, acesse aqui o site do Natal de Curitiba.

