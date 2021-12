Até o dia 6 de janeiro, o efetivo da Guarda Municipal vai reforçar a atuação nas áreas espalhadas pela cidade que abrigam a programação Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais e, portanto, atraem um grande volume de pessoas.

Os principais eixos comerciais, no Centro e nos bairros, também receberão atenção especial durante o período da Operação Natal da GM. No trânsito, a organização e o apoio a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres serão de responsabilidade dos agentes da Superintendência de Trânsito (Setran).

“São profissionais que não pararam um minuto durante toda a pandemia de covid-19, que continuam trabalhando muito e que merecem nosso agradecimento aqui, em nome do prefeito Rafael Greca. O trabalho na Operação Natal será importante para fortalecer essa retomada de serviços e do comércio”, disse o vice-prefeito Eduardo Pimentel, durante o lançamento da ação, na tarde desta quinta-feira (9/12).

Ao ir para o trabalho, voltar para casa, ir aos parques e conferir as atrações do Natal, os cidadãos e cidadãs verão a presença da Prefeitura em uma grande ação integrada de todas as secretarias, destaca o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Péricles de Matos.

“É a temporada em que as famílias vão atrás de presentes e de preparação geral para aproveitar um fim de ano de forma fraterna, além de conferir a programação natalina gratuita oferecida pela Prefeitura, com o apoio de instituições parceiras”, afirma o secretário.

Novos guardas

O esquema de segurança contará com o incremento de 89 guardas municipais que durante o ano concluíram o curso de formação e já estão incluídos nas escalas de trabalho na região central. “O objetivo é que as pessoas sintam-se seguras para as atividades de lazer e de compras”, reforça o comandante da GM, Carlos Celso dos Santos Junior.

Guardas estarão mais presentes dentro e no entorno de locais como Jardim Botânico, Passeio Público, parques Tanguá, Náutico, Barigui, Lago Azul e Osório, Bosque Alemão, Memorial Paranista, Mercado Municipal, Praça Santos Andrade, Largo da Ordem, Rua das Flores, Asilo São Vicente de Paulo, Palácio Avenida, Paço da Liberdade e Ruas da Cidadanias.

Além de monitoramento dos principais pontos, agentes da Setran estarão no Parque Barigui, Passeio Público, Caravana do Batel, Nataleluia (Primeira Igreja Batista de Curitiba) e Palácio Iguaçu. A equipe de trânsito também está a postos para reposição de placas e reparos nos semáforos com agilidade.

Eixos comerciais

Nos bairros, os principais eixos comerciais terão patrulhamento preventivo intensificado pelos núcleos da GM. É o caso das avenidas República Argentina e Winston Churchill, entre os bairros Portão e Novo Mundo; proximidades de comércios, agências bancárias e terminais de ônibus do Cajuru (Centenário, Capão da Imbuia e Oficinas); e as ruas Izaac Ferreira da Cruz, São José dos Pinhais e Eduardo Pinto da Rocha, no Bairro Novo.

A Operação Natal de Curitiba tem a participação de outros setores da Prefeitura, trabalho sinérgico que reforça a efetividade da segurança pública na capital. “Todos os esforços da Prefeitura culminam com a produção de um status de segurança melhor para o cidadão. Desde o ar mais puro que respira até a condição da via na frente da sua residência, da iluminação pública até a tranquilidade ao frequentar os espaços públicos”, destaca o secretário Péricles.

Produtos perigosos

De forma a garantir um fim de ano tranquilo para as famílias, será também intensificada a fiscalização de produtos perigosos, envolvendo equipes das secretarias do Meio Ambiente, Urbanismo e da Defesa Civil. Desenvolvidas nas últimas semanas, as ações já tiveram foco em estabelecimentos que vendem fogos de artifício e no transporte de produtos perigosos.

Além disso, há um esforço concentrado da Coordenadoria de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi) nas vistorias em estruturas que podem apresentar problemas e correr risco de desabamento, com prioridade para a fiscalização preventiva em habitações coletivas.

Também estão sendo vistoriadas unidades de interesse de preservação na cidade, o que inclui bens e entornos de bens tombados.

Atendimento à população mais vulnerável

Este período também recebe atenção especial à população em situação de vulnerabilidade social: projetos coordenados pelo Departamento de Política Sobre Drogas são impulsionados com programação natalina no projeto Intervidas, além de ações culturais, de elevação da autoestima e de busca por uma colocação no mercado de trabalho entre os integrantes do projeto Nova Morada, Vida Nova (hotéis sociais).

Somada a essas iniciativas, Curitiba ganhou uma equipe social de Natal para oferecer acolhimento e outros serviços da assistência social a pessoas em situação de rua e identificar situações de trabalho infantil durante os eventos oficiais natalinos promovidos pela Prefeitura. O trabalho conta com o apoio da Guarda Municipal.

