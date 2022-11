Das 130 atrações previstas para o Natal de Curitiba, algumas são inéditas e outras voltam repaginadas, como o Auto de Natal do Largo da Ordem, espetáculo que abrirá o calendário natalino da capital paranaense no dia 22 de novembro. A programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 inclui espetáculos, decoração e palcos de rua que formam o maior evento gratuito de fim de ano do Brasil.

O Natal de Curitiba 2022 vai até 23 de dezembro com atrações espalhadas pelos parques e praças, bares e restaurantes, espaços públicos e privados e ruas de Curitiba. São autos, corais, presépios, espetáculos, feiras, óperas e até rock’n roll natalino. A decoração poderá ser apreciada até dia 8 de janeiro.

Novidades

Praça do Athletico: musical e decoração

O clima da Copa do Mundo vai marcar presença neste ano no Natal de Curitiba. Um dos novos espaços que se integra ao roteiro é a Praça Afonso Botelho, em frente à Arena da Baixada do Clube Athletico Paranaense. Além da decoração especial, a Praça do Athletico, como é popularmente chamada, também será palco do espetáculo musical Torque. A superprodução com cenografia e efeitos especiais tem a participação de 60 personagens, entre bailarinos, atores e acrobatas. Torque será apresentado de 30/11 a 4/12, às 20h30.

Natal da Família Folhas na Escola de Sustentabilidade

O Bosque Zaninelli, no Pilarzinho, é outro local que estreia na programação natalina de Curitiba, com programação durante o dia e à noite. Na Escola de Sustentabilidade haverá cursos e oficinas de boas práticas ambientais com a Família Folhas. De noite, o cenário formado pelo lago e paredão de pedra vira palco natural para os espetáculos barrocos com anjos e gôndolas.



Jardim Encantado dos Sonhos no Botânico

Cartão-postal da capital paranaense, o Jardim Botânico vai proporcionar uma experiência única com o circuito a pé Jardim Encantado dos Sonhos. O local terá experiências que ativarão o imaginário coletivo e espaços de compartilhamento de atividades e união familiar.

Desde o portal de entrada, o local será ornamentado com luzes coloridas. Além disso, será projetado um caminho de luzes para os visitantes desvendarem os elementos do lugar. Haverá pontos como a Estrela dos Desejos, a Bola de Natal Brilho Infinito, o Cavalo em Estilo de Carrossel (envolto em uma guirlanda gigante), o Urso Abrace seus Sonhos, a Caixa de Presente Surpresa de Natal, a Árvore de Natal da Ademicon e o Globo de Neve Encanto de Natal.

Natal Rock and Roll

O Hard Rock Café Curitiba vai integrar neste ano a programação do Natal de Curitiba com apresentações ao vivo na varanda externa do prédio a cada 25 minutos e cortejo natalino de Harley Davidson.

Os espetáculos reunirão coro de vozes, bailarinos e músicos, com direito a Papai e Mamãe Noel na bateria e na guitarra. Para embalar ainda mais o clima natalino na região do Hard Rock Café, no Batel, os postes republicanos da Rua Comendador Araújo ganharão contornos com fitas luminosas e serão decorados com grandes laços. As apresentações serão de 12 a 20 de dezembro, das 19h30 às 21h.



Largo Antônio Bordin

O jardim vertical de plantas ornamentais nativas no Largo Antonio Bordin, no encontro das ruas Padre Agostinho com a Mário Tourinho (Campina do Siqueira), ganhará decoração especial para destacar a beleza orgânica do monumento. A ação tem patrocínio do Grupo Barigui.

Parcerias

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 com o patrocínio das empresas Rede Condor, Ligga Telecom, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, Volvo, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site do evento.