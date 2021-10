O segredo foi desvendado e Carlinhos Brown será o destaque do Natal Bradesco do Palácio Avenida. A informação da participação do artista foi divulgada em uma coletiva de imprensa que ocorreu no começo desta tarde de terça-feira (26), no Centro de Curitiba. Para atender as normas de distanciamento social ainda vigentes na capital paranaense, o evento vai ter formato virtual pelo segundo ano consecutivo.

Com o tema “O Segredo das Janelas, O Natal da Esperança”, a apresentação mais tradicional do Natal em Curitiba será um show especial, que será gravado e transmitido no dia 18 de dezembro no Youtube do banco. Além de Carlinhos Brown, a celebração contará com a participação de outros artistas brasileiros e de crianças coralistas com muita música, diversão e esperança. Estão previstas ações de interação com o público que serão anunciadas nos próximos dias.

>>> Clique aqui para conferir as principais atrações do Natal 2021 em Curitiba

Para Carlinhos Brown poder falar de esperança e amor, por meio do espetáculo, será um prazer e uma honra. “A esperança, sendo essa chama que mantém o espírito de Natal aceso o ano inteiro, nos impulsiona a ser melhores, sempre. É ela que nos faz acreditar que as mudanças são possíveis, que podemos ser mais generosos e acolhedores como seres humanos, que podemos mudar o mundo verdadeiramente através de nossas atitudes e nosso amor. Quanto mais dividirmos, mais nos expandimos. Acredito muito nisso e é um prazer fazer parte de um projeto de uma marca que compartilha desta crença”, disse o músico sobre participar do evento do Natal em Curitiba.

O Natal no Palácio Avenida já faz parte das comemorações do período em Curitiba. A prefeitura . As atrações estão programadas para ter início em 18 de novembro, com a estreia da decoração de Natal do Largo da Ordem, e devem se estender durante 53 dias em diversos pontos da cidade.

Uma das grandes novidades será o voo de balão no Jardim Botânico. O passeio será cativo, ou seja, preso ao solo, e os passageiros subirão até 40 metros de altura, o equivalente a um prédio de 12 andares.

Carlinhos Brown dá detalhes sobre o espetáculo. Foto: Rodrigo Cunha / Tribuna do Paraná.

E as crianças?

Atrações a parte, as crianças dão show na apresentação de Natal em Curitiba. Os ensaios começam em novembro para o espetáculo de Natal.

Serviço

Natal do Bradesco 2021

Quando: 18 de dezembro – apresentação única

Horário: 20h

Onde: YouTube do Bradesco e YouTube do Teatro Bradesco

Web Stories