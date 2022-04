Quem pulou cedo da cama nesta terça-feira (26) pode presenciar uma forte neblina em Curitiba. Pelo menos até às 7h o sol ainda não tinha dado as caras na cidade, que promete ter uma semana de veranico a partir desta terça-feira.

Segundo o Simepar, a temperatura em Curitiba fica entre os 16 e 24ºC e sem previsão de chuva. Para esta quarta-feira o dia promete ser ainda mais quente, com máxima de 28º₢ e também nada de chuva. As precipitações pode voltar apenas no domingo.

“O tempo segue estável, apenas com um aumento da nebulosidade em regiões de divisa com Santa Catarina”, disse a meteorologista Lidia Luisa Mota.

Forte massa de calor

O Simepar informou ainda que quarta-feira seguirá sob influência de uma massa de ar mais seco no Paraná. Espera-se que ao longo do dia, as temperaturas se elevem um pouco mais no estado, isto se comparado aos dias anteriores. Previsão para um pouco de calor, principalmente entre a faixa oeste e o norte do Paraná. Entre os setores sul e leste, a tarde fica um pouco mais quente também, mas em média as temperaturas um pouco abaixo dos 30 ºC, enquanto ao norte e oeste, os valores superam esta marca.

Web Stories

Carreira Start ups curitibanos que estão inovando o mercado Além da Ilusão Letícia tem um mau pressentimento com o marido Quanto Mais Vida, Melhor Tigrão pede que Neném vá atrás de Rose Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana