Uma sequência de quatro acidentes na BR-277 na tarde desta quarta-feira (17), em Balsa Nova, no sentido Ponta Grossa, provocou a morte de três pessoas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), há interdição total da pista e a fila de veículos congestionados é de aproximadamente nove quilômetros. A forte neblina no local, com visibilidade baixa, pode ter colaborado para a ocorrência dos acidentes.

As vítimas fatais ocupavam um veículo com placas de Teixeira Soares. Havia cinco pessoas, duas foram socorridas em estado grave. O primeiro acidente, e mais grave, envolveu também duas carretas, que acabaram imprensando o veículo entre elas. A colisão aconteceu na altura do km 135, a cerca de três quilômetros do antigo posto de pedágio, próximo do posto da PRF.

Os outros três acidentes, a princípio, foram sem vítimas fatais. Há suspeita de que o primeiro acidente possa ter ocasionados os outros três, por causa da redução brusca de velocidade dos veículos.

Até por volta das 17h50, as equipes da PRF ainda trabalhavam nos quatro acidentes para liberar a pista.

Em torno das 16h30, a PRF pediu para que os meios de comunicação alertassem os motoristas que transitam na BR-277, sentido Ponta Grossa, “para reduzirem a velocidade devido neblina, pista molhada e acidentes”. A neblina segue forte no local.