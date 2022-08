“Nem mesmo estábulo ou chiqueiro chove dentro. Porque os filhos da gente devem ficar na chuva? A frase marcante com um grave questionamento é de um pai ao comentar a situação registrada no Centro Municipal de Educação Infantil Krachinski (CMEI), no bairro Abranches, em Curitiba. Dentro do local, funcionários ficaram parte da manhã desta quinta-feira (18) tentando tirar a água da chuva que alagou a escola por incontáveis goteiras. O alagamento impediu o acesso dos alunos ao refeitório, corredor e ateliê.

Vídeos que foram enviados para a Tribuna do Paraná retratam a precária situação do CMEI. Erison Durans, 36 anos, responsável pelo desabafo acima, demonstrava indignação pela falta de estrutura da escola há anos.

“Meu filho mais velho frequentou por anos esse mesmo CMEI e as condições já eram complicadas em 2013. A gente vê isso e se questiona como é realizada a manutenção? Pouco tempo atrás estavam de férias e não foi feito nada para corrigir essa situação precária? Chove na mesa do refeitório, e as professores precisam deixar todas as crianças na sala”, disse Erison que deixou a filha mais cedo no CMEI.

“Deve estar um horror lá!”

Ao perceber que o tempo ficaria fechado e com muita chuva, teve gente que desistiu de levar os pequenos para a aula. Uma vó que pediu para não ter o nome divulgado relatou que, sabendo das condições estruturais do CMEI, é melhor deixá-la em casa. “Não levei minha neta para a escola, pois se chove muito, alaga tudo. As crianças ficam só na sala e não podem circular. Se vai ficar recolhida, que fique aqui em casa hoje. Deve estar um horror lá”, revelou a avó de uma criança de cinco anos.

Foto: Arquivo Pessoal.

E aí prefeitura?

Questionada, a prefeitura de Curitiba explicou, em nota, que uma reforma no forro da escola vai ser iniciada a partir da próxima semana. “O CMEI passou por uma manutenção em julho, mas vai ser feita uma reforma maior no forro a partir da semana que vem. Apesar da situação, as crianças estão sendo atendidas, não foi necessário suspender as atividades”, informou a prefeitura.

