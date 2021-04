Terminam nesta quarta (31) as inscrições para o curso de empreendedorismo virtual gratuito para mulheres confeiteiras, promovido pela Nestlé em parceria com o Instituto Consulado da Mulher. A capacitação terá duração de três meses, entre abril e junho, com uma jornada de conhecimento através do WhatsApp.

Por meio de um grupo na plataforma, 300 mulheres confeiteiras do estado de São Paulo vão receber conteúdos e atividades divididos em cinco módulos: Gestão & Empreendedorismo, Marketing, Educação Financeira, Pessoas & Relacionamento e Técnicas & Qualidade, sendo este último módulo desenvolvido em parceria com Receitas Nestlé, com o objetivo de oferecer conteúdos com expertise na confeitaria.

Segundo a Nestlé, as participantes que atingirem mais de 70% do curso vão receber o equivalente ao número de pontos conquistados em latas de Leite Moça, e as que completarem 100% da capacitação e alcançarem a pontuação máxima nas atividades, terão a chance de ganhar utensílios para profissionalizar a cozinha. Ao final do curso, além do certificado nominal, 50 mulheres serão selecionadas para integrar a plataforma Vem de Bolo que conecta empreendedores do ramo da confeitaria com o público consumidor final.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site do curso.