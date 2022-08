Olha a chuva! A previsão para todo o Paraná nas próximas horas é de muita chuva. E não deve demorar, pois um temporal na noite de segunda-feira (15) deixou um desaparecido e causou estragos no Rio Grande do Sul. Em várias cidades gaúchas foram registradas granizo, raios e ventos fortes. E vai ser assim aqui já nesta terça-feira (16)? Há, inclusive, um alerta da Defesa Civil de Curitiba.

Segundo o Simepar, a tendência é que no Paraná não venha a ter ventos tão fortes, pois o ciclone que vai se formar a partir desta quarta-feira (17) terá seu o núcleo (centro) no oceano. Lídia Mota, meteorologista do Simepar, acredita que esta terça-feira pode ter pontos com rajadas e tempestades, especialmente no interior do estado.

“Já temos uma frente fria atuando mais a Oeste e Centro-Sul do Paraná, mas no fim da tarde vai ter o avanço da frente para mais regiões. Na quarta-feira, um novo sistema frontal se forma nos Estados do Sul do Brasil, e vai avançar na quinta-feira. (17). São esperadas chuvas significativas, mas o núcleo do ciclone está no oceano, diferente do ciclone da semana passada. As rajadas de vento são resultados dessa frente fria”, comentou Lídia.

Neve em Curitiba?

As temperaturas devem despencar nos próximos dias e existe até a possibilidade de neve em cidades como Palmas e General Carneiro, na região sul do estado.

Questionada sobre a chance de neve em Curitiba, Lídia Mota não acredita, mas não descarta a possibilidade. “É bem improvável, pois precisaria o núcleo estar mais próximo ao litoral, mas vamos acompanhar os próximos dias”, disse a meteorologista do Simepar.

O dia mais frio da semana vai na sexta-feira (19), com a mínima prevista de 4°C para as primeiras horas do dia em solo curitibano.

⚠️ ALERTA DA DEFESA CIVIL



Ao longo desta terça-feira (16/08) Curitiba deve concentrar um grande volume de chuva, ventos fortes e granizo.



🥶 Após as chuvas, está previsto também a queda na temperatura. No dia 19/08 está previsto a mínima de 4°C com sensação térmica de -1°C. pic.twitter.com/4ZY9k37m29 — Prefs de Curitiba (@Curitiba_PMC) August 16, 2022