No mês de junho de 2021, entre as notícias mais lidas, estavam a possibilidade de nevar em Curitiba e também a chance de cair chuva congelada. Tiveram duas churrascarias tradicionais fechando as portas, gente com dúvidas se as reações à vacina da covid-19 eram normais, o Grupo Heineken abriu vagas de emprego e uma trollagem entre amigos de Curitiba virou notícia internacional.

E é claro que as fofuras de reportagem brilharam, como a do piazinho de dois anos que imitou o som do carro do sonho e viralizou. Matérias de bazares de produtos da Receita Federal também foram bem lidas, assim como as que informavam sobre os grupos liberados para tomar vacina. Relembre as matérias que bombaram em junho!

1 e 2. Neve no Paraná? Curitiba teve previsão de temperatura negativa

Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

Com a passagem de uma frente fria pelo Paraná, no dia 27, e a presença de uma massa de ar polar na sua retaguarda, o Paraná viveu a expectativa da ocorrência de neve na região Sul e de temperatura negativa em Curitiba. Isso porque na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, onde a massa de ar frio chegava antes, nevou. No dia 28, a expectativa pela neve continuava e era uma das notícias mais lidas.

Embora Curitiba tenha registrado temperaturas próximas de 0º C e não tenha nevado, chuva congelada foi registrada em cidades do Sudoeste do Paraná, como Clevelândia. A última vez que a capital tinha vivido essa expectativa de neve foi em 2020, quando o Simepar confirmou neve em Curitiba e chuva congelada. Essa expectativa, inclusive, gerou uma enxurrada de memes.

3. Churrascaria de Curitiba fecha e culpa prefeitura

Tropilha Grill. Foto: Divulgação

No início do mês de junho, a tradicional churrascaria Tropilha Grill decidiu fechar por quatro meses e avisou os clientes pelas redes sociais. O motivo alegado pela direção foi a indefinição da prefeitura de Curitiba quanto às regras de atendimento na pandemia. As constantes mudanças do protocolo de segurança de Curitiba estariam prejudicando o planejamento do local. A capital paranaense estava em bandeira vermelha desde o dia 29 de maio e seguiria assim até 9 de junho.

Nos comentários dos clientes nas redes sociais, a maioria se solidarizou com os funcionários e direção. “Que tristeza. Pessoas honradas, trabalhadoras, pagando por falta de imaginação dos administradores públicos”, escreveu Tiago Abdala.

4. Reação após a vacina da covid-19 é um bom sinal?

Foto: Freepik

Reações como dor no braço, dor de cabeça, mal estar e febre são comuns após a aplicação das vacinas contra a covid-19, seja qual imunizante for. Em junho, o assunto virou tema de discussões e a Tribuna publicou matéria explicando essas reações no sistema imunológico.

O texto também informava que quem não teve reações não precisava se preocupar, pois a vacina faria efeito da mesma forma.

5. Vagas de trabalho na Heineken

Fábrica da Heineken no Paraná Foto: Arquivo

Em 14 de junho, publicamos a pauta sobre as vagas de emprego oferecidas pelo Grupo Heineken, que recrutava profissionais nas áreas de vendas, comercial, logística e distribuição em Curitiba e mais cinco cidades do Paraná.

As atribuições, assim como os requisitos e as etapas do processo seletivo, variavam de acordo com a posição de interesse: vendedores, promotores de venda, supervisores de operação logística, ajudantes de entregas, motoristas, entre outros. Os candidatos interessados puderam fazer suas incrições no site de carreiras da companhia.

6. “Rei das trollagens” cai em pegadinha e vira o “corno de Curitiba”

Bruno foi trollado pelos amigos, mas promete vingança hilária. Foto: Arquivo Pessoal

Esta foi “do barulho”, como se diz na gíria. A definição de “trollar” não está no dicionário, mas faz parte do dia a dia da piazada já faz um bom tempo. Trollar é um verbo informal, de origem inglesa, que no Brasil significa zoar, sacanear, fazer alguma brincadeira. No bairro Sítio Cercado, em Curitiba, o jovem Bruno, foi vítima de uma pegadinha organizada pelos seus amigos que teve repercussão internacional. Ele recebeu cerca de 5 mil mensagens em seu WhatsApp particular. Vieram mensagens de Portugal e Estados Unidos.

Em duas faixas fixadas em pontos distintos do bairro, os amigos colocaram o número de telefone de Bruno, avisando que ele havia sido “chifrado” pela namorada. O autor da faixa pedia ainda que não ajudassem o “homenageado” a encontrar o local onde estaria a faixa.

7. Menino de 2 anos imita o “carro do sonho” e viraliza

Foto: Reprodução/Instagram

Na segunda quinzena de junho, no dia 24, um vídeo postado pela tia e madrinha do pequeno Francisco, de apenas 2 anos, mostrava o piá imitando o som do carro do sonho. O vídeo de Francisco foi um colírio para os nossos olhos tão cansados de notícias ruins.

8. ONG de Curitiba faz bazar com itens apreendidos

Foto: Divulgação/Receita Federal

Nos dias 17 e 18 de junho, a ONG Socorro aos Necessitados promoveu um bazar com mercadorias apreendidas pela Receita Federal. Por causa da pandemia, o evento foi adaptado para ser totalmente on-line. Mais de 1.800 produtos foram cadastrados, entre eletrônicos, brinquedos, vestuário, artigos de pesca, itens de beleza, perfume e decoração. Os descontos chegaram a 50% em relação ao valor de mercado.

9. Curitiba abre vacinação contra covid-19 por idade

Pavilhão da Cura em Curitiba. Foto: Arquivo/Átila Alberti.

Foi no dia 2 que Curitiba abriu a vacinação contra covid-19 por idade. Foram contemplados, naquele primeiro momento, todos os residentes de Curitiba que completariam 60 anos de idade até 31 de dezembro de 2021.

A abertura da vacinação por idade ocorria após o Ministério da Saúde autorizar este modelo, atendendo a um pleito feito pela capital paranaense ao governo federal.

10. Tradicional, Churrascaria Paiol fecha após 39 anos

Churrascaria Paiol anunciou encerramento das atividades. Foto: Reprodução

No começo de junho, no dia 8, a tradicional churrascaria Paiol, no Rebouças, em Curitiba, decidiu fechar as portas depois de 39 anos de atividade. O aviso foi pelas redes sociais, mas o motivo não foi comunicado pela direção na postagem que gerou comoção entre os frequentadores. A direção fez questão de agradecer os amigos, clientes, funcionários e fornecedores. No fim de semana anterior, a Paiol já não funcionou.

Churrascarias fechadas

Outros estabelecimentos especializados em carne fecharam definitivamente em 2021. A Per Tutti com 33 anos acabou encerrando as atividades em março, a Churrascão Colônia, a Devon´s e a KF seguiram o mesmo caminho no ano passado.

