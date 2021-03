Uma densa névoa e um forte cheiro de fumaça assustou moradores de várias regiões de Curitiba na tarde desta terça-feira (16). Apesar da fumaça parecer estar próxima, o incêndio acontece na região de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

“É um incêndio em área de vegetação de uma área grande. Equipes do Corpo de Bombeiros estão atendendo no local. Como o volume da fumaça é considerável, a sensação das pessoas é que o incêndio está acontecendo num local mais próximo”, revelou o Major Pinheiro, do Corpo de Bombeiros.

Como a ocorrência ainda segue em atendimento, ainda não se sabe o tamanho exato da área que pegou fogo. O Corpo de Bombeiros ainda segue na região realizando o controle das chamas.

Em Curitiba, houve relatos de fumaça e névoa densa entre moradores dos bairros Alto da XV, Centro, Cajuru, Jardim Botânico e até das Mercês, Bacacheri, Bairro Alto e Capão da Imbuia.

Incêndio teria começado próximo da barragem do Iraí

O incêndio, que atingiu uma grande área de vegetação no bairro Jardim das Nascentes, em Pinhais, preocupou os moradores. “Essa fumaça é de uma fazenda próxima da barragem do Iraí e veio avançando para o lado do Parque das Águas, na Estrada Ecológica. Eu nunca vi uma coisa igual”, revela o morador da região, o advogado Leonardo Ziccarelli.

A região, segundo Ziccarelli, tem várias fazendas e chácaras com mata aberta e poucas áreas de mata fechada. “Não sei dizer qual foi a causa inicial, mas o vizinhos comentaram que a fumaça estava mais forte no começo da tarde. Agora está mais limpo, se dissipou. Ficamos preocupados com as crianças. Elas brincavam no quintal quando percebemos o cheiro forte”, conta.