Um forte névoa encobriu bairros de Curitiba e chamou atenção logo cedo, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (04). Um flagra feito no Bairro Alto, por exemplo, mostra a casas encobertas, enquanto outras residências, mais para cima, ficaram com visão livre da névoa. Para esta quinta-feira, o Simepar prevê máxima de 25ºC e céu limpo. Mas uma mudança do tempo está a caminho com a aproximação de uma frente cria na região de Curitiba.

É aquele ditado: neblina que baixa é sol que racha. O dia promete ser de céu limpo ao longo do dia e zero chance de chuva. A chuva, por sinal, já faz falta em Curitiba e região após um julho seco e com recorde de pouca chuva.

Frente fria chegando!

O Simepar aponta que a partir desta sexta-feira (05) o tempo começa a mudar em Curitiba. No sábado a chuva deve voltar a Curitiba e as temperaturas podem baixar. A previsão do tempo para o final de semana indica mínima de 11ºC e máxima de 14ºC no sábado (6). No domingo o dia segue com previsão de chuva. A chuva acumulada deve chegar a 19 milímetros.