O sábado (5) começou com uma maior concentração de nuvens baixas (nevoeiro) em Curitiba. Porém, aos poucos o sol vai começando a predominar, não só na capital como também na região metropolitana e Litoral do Paraná. A perspectiva é de um dia quente e sem possibilidade de chuva, mas uma frente fria deve chegar ao estado neste domingo (6).

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), no sábado, o céu ao longo do dia vai ter poucas nuvens e temperaturas mais elevadas no período da tarde. Para Curitiba, a máxima prevista é de 25°C.

No Litoral, o tempo vai ser semelhante ao da capital. O sol aparece entre nuvens e deixa a temperatura amena. Sem chance de chuva em Guaratuba para este sábado, com a máxima batendo 24°C. Ao longo dos dias, a temperatura vai seguir semelhante, mudando somente com a chegada da frente fria na próxima semana.

Já no interior, o calor vai ser mais intenso. Em Maringá, no norte do Paraná, a máxima bate 30° graus. Bom fim de semana!