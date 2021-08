Um forte nevoeiro e o mau tempo contribuíram para atrasos ou cancelamentos de mais de 42 voos que estavam previstos para decolarem ou pousarem no Aeroporto Internacional Afonso Pena, na manhã desta segunda-feira (16), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a Infraero, alguns voos sofreram atraso mínimo de duas horas.

A Infraero informou que desde 6h25 desta segunda, o aeroporto ficou sem condições de pouso por causa do nevoeiro. Além disso, na noite de domingo (15), 12 voos foram impactados entre 21h10 até 22h40 por questões meteorológicas. A partir das 10h30, o aeroporto foi aberto para pousos e decolagens, mas várias aeronaves se encontram no solo, a espera de liberação para seguir viagem.

Os atrasos ou cancelamentos acabaram provocando um enorme volume de pessoas no saguão do Afonso Pena. As companhias aéreas informaram que estão colocando aeronaves extras para remarcar voos afetados para as próximas horas.

Em Curitiba, a forte chuva se transformou em granizo em alguns bairros da cidade. O fenômeno também foi visto em municípios da Região Metropolitana

Confira relação de voos impactados pelas condições meteorológicas

Partidas

Latam 3237: Guarulhos (4h20) – Cancelado

– Cancelado Latam 3708: Congonhas (5h20) – Cancelado

– Cancelado Latam 3284: Brasília (5h45) – Cancelado

– Cancelado Azul 4060: Confins (5h50) – Cancelado

– Cancelado Azul 4827: Guarulhos (5h55) – Cancelado

– Cancelado Gol 1147: Congonhas (6h05) – Cancelado

– Cancelado Gol 1127: Guarulhos (6h15) – Cancelado

– Cancelado Gol 1785: Brasília (6h20) – Cancelado

– Cancelado Azul 2816: Cuiabá (9h45) – Atraso mínimo de 2 horas

– Atraso mínimo de 2 horas Latam 3473: Congonhas (7h40) – Atraso mínimo de 2 horas

– Atraso mínimo de 2 horas Azul 4730: Porto Alegre (8h) – Atraso meteorológico

– Atraso meteorológico Azul 4753: Londrina (9h50) – Cancelado

Chegadas

Latam 3469: retornou para Guarulhos

Latam 3481: de Guarulhos , foi cancelado

, foi cancelado Latam 3707: de Guarulhos , foi cancelado

, foi cancelado Latam 3346: de Guarulhos , foi cancelado

, foi cancelado Azul 2692: de Campinas , alterado para Florianópolis

, alterado para Azul 4018: de Foz do Iguaçu , alterado para Porto Alegre

, alterado para Azul 4805: de Campinas , foi cancelado

, foi cancelado Azul 4343: de Cuiabá, alterado para Navegantes

alterado para Azul 4832: de Guarulhos , alterado para Joinville

, alterado para Azul 4061: de Confins , foi cancelado

, foi cancelado Azul 2865: de Londrina , foi cancelado

, foi cancelado Gol 1784: de Brasília , foi cancelado

, foi cancelado Gol 1148: de Guarulhos , foi cancelado

, foi cancelado Azul 4576: de Porto Alegre , alterado para Florianópolis

, alterado para Azul 4343: de Cuiabá , alternou para Navegantes

, alternou para Azul 4832: de Guarulhos , alternou Joinville

, alternou Azul 4759: de Londrina, foi cancelado

