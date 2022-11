A Barragem do Passaúna, na Região Metropolitana de Curitiba, entra em novembro com 100% de sua capacidade, elevando também para 100% o nível das quatro barragens do Sistema de Abastecimento Integrado (SAIC). O pleno restabelecimento de todo o sistema ocorre pela primeira vez após o encerramento do rodízio em 21 de janeiro deste ano.

Em março, as barragens Iraí e Piraquara II já haviam atingido 100% de seus níveis. O Piraquara I alcançou este patamar em abril, com pequena oscilação em maio, até voltar para 100% no mês seguinte. As quatro barragens somam cerca de 150 bilhões de litros de água.

O tempo maior para o Passaúna chegar a 100% decorre de sua localização e de seu modelo de funcionamento. As outras três barragens recebem mais rapidamente os benefícios das chuvas por estarem mais próximas à Serra do Mar, o que não ocorre com a do Passaúna.

O posicionamento dos reservatórios em relação às estações de tratamento também tem reflexo no volume de água armazenado. Diferente de Iraí, Piraquara I e Piraquara II, na Barragem do Passaúna, a captação é feita diretamente no reservatório, ou seja, a água que entra é a água que sai para o abastecimento público.

Há ainda um outro fator que pode interferir na reservação de água do Passaúna. Nesta bacia, situa-se um grande número de poços subterrâneos que também sofreram os efeitos da estiagem. Esses poços recebem as águas das chuvas que infiltram no solo e no lençol freático antes de escoarem para a barragem. Com a regularidade das chuvas dos últimos meses, houve a recarga do lençol freático e dos poços, contribuindo também para o aumento do volume do reservatório.

Crise hídrica

O Paraná foi duramente castigado pela estiagem em 2020, quando os reservatórios atingiram níveis mínimos históricos, de 26,77%, em novembro daquele ano. A crise hídrica motivou a Sanepar a implementar o sistema de rodízio no abastecimento em Curitiba e outros municípios da Região Metropolitana. Foram 649 dias com a adoção de medidas de contingência.