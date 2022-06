Com a chuva que não dá trégua desde o início da semana em Curitiba e região metropolitana, os reservatórios do Sistema de Abastecimento de Água Integrado de Curitiba chegaram a 92,15% nesta quinta-feira (02). Apesar dos estragos que vieram com as chuvas, três dos quatro reservatórios da região metropolitana chegaram a 100% da capacidade.

Depois de passar pelo pior cenário de seca em 100 anos, o total preenchimento de três reservatórios traz alívio para os moradores da capital e região metropolitana. O rodízio no abastecimento de água, que vigorou por 673 dias, forçou muita gente a economizar, mas trouxe uma economia de 89,8 bilhões de litros de água e evitou um colapso no sistema.

Em Curitiba, os últimos dias de chuva foram fundamentais para que os reservatórios atingissem a marca. Segundo dados do Simepar, mais da metade dos 135 mm de chuva aconteceu nos últimos três dias de maio. No total, o acumulado de chuva do último mês em Curitiba foi 61% acima da média esperada para o período.

Mesmo com chuva, há falta de água

Mesmo com a chuva constante e reservatórios cheios, houve falta de água em várias regiões da Grande Curitiba. Durante o mês de maio, a Sanepar emitiu 12 avisos de falta de abastecimento em bairros da capital e de cidades da região metropolitana.

Os motivos que interromperam o fornecimento de água são diversos: vão desde melhorias no sistema, a queda de energia, interligações a rompimentos de adutoras.

