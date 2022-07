Nesta sexta-feira (29), dia do aniversário de 374 anos do município de Paranaguá, no Litoral do Paraná, a Polícia Federal “estragou a festa”. Mais de 113 kg de cocaína foram apreendidos pela polícia no Porto de Paranaguá.

De acordo com a PF, a droga estava escondida na parte dianteira de um caminhão de resgate, com placa de Paranaguá, separada em 101 tabletes.

Quatro pessoas foram presas, todos naturais do município. As investigações continuam na Delegacia de Polícia Federal em Paranaguá.