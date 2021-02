A Zombie Walk, uma das principais atrações do Carnaval de Curitiba ocorre tradicionalmente aos domingos. Com a pandemia do novo coronavírus, a tradicional caminhada dos zumbis no calçadão da Rua XV de Novembro, entre a Boca Maldita e a Praça Santos Andrade, não vai acontecer, mas eventos virtuais estão programados para não deixar o folião órfão.

A pandemia fez com que todos os festejos de Carnaval na capital paranaense fossem cancelados. No caso da Zombie Walk, algumas ações podem ser acompanhadas pela internet.

Para quem curte acompanhar os shows de punk rock, metal e rockabilly que costumava acontecer na Praça Santos Andrade, bandas como o a Punkachaça, Metalliance, Médicos de Cuba e Decadência irão se apresentar na Red Zombie Walk, com transmissão neste sábado (13), a partir das 18h no YouTube da Estúdio Áudio & Cia.

Outra atividade tradicional da festa é a performance de zumbis ao som de Thriller, do cantor Michael Jackson, que era realizada por um grupo de dançarinos em frente ao Paço da Liberdade, na Praça Generoso Marques. Em 2021, a coreografia ficou para o domingo (14), a partir das 10h30, com a transmissão do Thriller Perfomance Group, pelo Instagram e Facebook da Zombie Walk e Instagram da Disco Dance Company.

Para fechar a festança, na terça-feira (16), ocorre o Carn’n Roll, em parceria com a página Morar em Curitiba. A partir das 21h, a banda Violeta apresentará clássicos rockabilly dos anos 50 e 60 e ainda serão feitos sorteios de prêmios. Esse evento é o único com cobrança de ingressos (R$ 10).

Cancelamento do Carnaval

Para não incentivar aglomerações, fator sabidamente facilitador da disseminação do vírus, o prefeito Rafael Greca cancelou a programação que contaria com desfile das escolas de samba e as festas promovidas por blocos carnavalescos.

“As aglomerações são fatais. Temos a obrigação de evitá-las para barrar o avanço da covid-19”, disse Greca. Funcionários do município e do governo do estado tiveram o ponto facultativo do carnaval cancelado. O expediente será normal nas repartições públicas nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.