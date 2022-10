A rede de farmácias Nissei estará aplicando gratuitamente milhares de doses de vacina tetravalente contra gripe nos dias 17 e 18 de outubro. A ação ocorre nas lojas da rede que contam com o programa de Serviços Avançados Nissei (SAN), localizadas em Curitiba, Paranaguá, Londrina, Ponta Grossa, Maringá e Foz do Iguaçu, no Paraná, e em Sertãozinho (SP), enquanto durarem os estoques.

“O mutirão contra a gripe reforça a importância da imunização e tem início justamente no Dia Nacional da Vacinação, que é comemorado em 17 de outubro”, destaca o CEO da Nissei, Alexandre Maeoka. “Pensamos sempre na saúde e bem-estar das famílias, por isso resolvemos presentear os nossos clientes com essa campanha”, acrescenta.

Para participar, basta se cadastrar e agendar a aplicação no site http://nissei.vc/vacinas e selecionar a opção de pagamento na loja para garantir a gratuidade. A vacina pode ser aplicada em crianças a partir dos seis meses de idade, adultos e idosos.

Para pessoas acima de 60 anos e que já tomaram a vacina da gripe este ano, a dose de reforço pode ser aplicada, desde que tenha um intervalo de três meses da primeira dose de 2022. A vacina é contraindicada para pacientes que apresentem quadro de febre.

Crianças estão mais vulneráveis

O último Boletim do InfoGripe, divulgado no dia 13 de outubro pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), apontou um aumento moderado de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no país, concentrado fundamentalmente no público infantil, até os 11 anos de idade. Na população adulta, é observado um sinal de queda e estabilidade em praticamente todas as faixas etárias.

O estudo ainda traz a explicação de que o crescimento dos casos está relacionado à maior circulação do vírus Influenza ou a intercorrências respiratórias ocasionadas em função do início da primavera.

O SAN disponibiliza 18 tipos de vacinas. Além da imunização contra a gripe, a Nissei oferta vacinas contra a febre amarela, hepatite A (adulto e infantil), HPV e dengue, para citar algumas.