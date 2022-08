Em agosto, mês do voluntariado, o Instituto GRPCOM preparou uma série de eventos para debater a cultura do voluntariado no Brasil. Como atrair mais voluntários para a defesa das causas, o que as organizações podem oferecer aos interessados, como promover a seleção e capacitação de voluntários são alguns dos temas que serão abordados na live da próxima quarta-feira, dia 17 de agosto, às 10h (horário de Brasília), com a participação de Roberto Ravagnani, diretor do Grupo Dadivar, e mediação de Elaine Tezza, especialista em responsabilidade social do IGRPCOM.

“Na última edição do Festival ABCR (Associação Brasileira de Captadores de Recursos), os palestrantes – quase que unanimemente – destacaram a existência de grandes lacunas na gestão do voluntariado no Brasil. É necessário que as organizações invistam em planejamento e capacitação de longo prazo para engajar mais pessoas”, ressalta Elaine.

Recente pesquisa do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) aponta que, mesmo com o crescimento do voluntariado no Brasil, 55% dos voluntários ainda desconhecem a legislação específica (Lei 9.608/1998, que regularizou o serviço de voluntariado no Brasil), sendo que 81% nunca chegaram a assinar o Termo de Adesão ao Serviço Voluntário. Esse é um dado importante, pois sinaliza uma oportunidade não só para Instituições do Terceiro Setor, mas também para empresas e voluntários, já que a formalização desse tipo de trabalho reforça a confiança e a responsabilidade de ambas as partes na atividade cidadã.

Além da live, o Instituto GRPCOM irá promover um encontro virtual nesta sexta-feira, dia 12 de agosto, às 15h, com organizações da sociedade civil para discutir a última pesquisa de cenário do Terceiro Setor no Paraná, realizada pelo Programa Impulso. O levantamento mostra que 45% das instituições dependem de voluntários para seu funcionamento. O bate-papo contará com a presença de Tânia Mara Ava, fundadora da Associação dos Voluntários Amigos, e do Pedro Eilert, presidente da FreeHelper, instituição que trabalha para aproximar ONGs e voluntários.

