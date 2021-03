No fim de semana em que Curitiba adotou o protocolo de risco alto de alerta para a propagação da covid-19, com a determinação da bandeira vermelha para vários segmentos, 44 pessoas foram presas de sexta (12) até domingo (14), por descumprimento as medidas sanitárias na cidade. O balanço foi divulgado pela prefeitura de Curitiba.

De acordo com o boletim, a Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) fechou 9 estabelecimentos comerciais que atuavam irregularmente. Além disso, foram 251 abordagens em vários bairros da capital. Na madrugada de sábado (13), somente em uma ação numa tabacaria na Rua Desembargador Cid Campelo, na Cidade Industrial, 40 pessoas foram flagradas em aglomeração e consumindo bebidas alcoólicas.

Nesta ação, foram lavrados sete termos circuntanciados por infringir introdução ou propagação de doença contagiosa e um por consumo de entorpecentes. Aliás, nas operações houveram apreensão de drogas e outros materiais ilícitos.

Ainda no sábado, mas durante o dia, fiscais da Secretaria Municipal do Urbanismo e Guardas Municipais interditaram uma loja de móveis em Santa Felicidade que recebeu auto de infração no valor de R$ 50 mil por contrariar a medida de restrição de funcionamento. Também paralisaram uma obra de construção não essencial no Bigorrilho. Ao todo, 44 pessoas foram presas e 19 assinaram termo circunstanciado por infringir introdução ou propagação de doença contagiosa. Somados, os autos de infração chegam a R$406 mil em multas.