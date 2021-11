No dia 18 de dezembro o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) e o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR em parceria com a Prefeitura de Curitiba e os Cartórios de Registro Civil da capital promovem o tradicional casamento coletivo do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão. A cerimônia será realizada de forma presencial somente para os noivos habilitados, no Ginásio de Esportes Professor Almir Nelson de Almeida (Ginásio Tarumã), seguindo todos os protocolos sanitários, com transmissão ao vivo pelo canal do Sesc PR no Youtube.

Os casais interessados em participar do casamento deverão se inscrever nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da capital até o dia 19 de novembro. A organização do evento frisa que as inscrições precisam ser realizadas antecipadamente para a habilitação dos noivos.

A inscrição é gratuita e para isso é necessário apresentar os documentos originais da carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento com averbação do divórcio (atualizadas de 90 dias), comprovante de renda (contracheque ou carteira de trabalho – até um salário mínimo e meio por pessoa) e comprovante de endereço. Vale ressaltar que pelo menos um dos noivos precisa comprovar residência em Curitiba.

Esta edição do casamento coletivo recebe o apoio do Exército Brasileiro e do ICI e promoção da RPC.

Serviço

Inscrições casamento civil coletivo em Curitiba

Período da inscrição: até 19 de novembro de 2021.

Local: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Data da cerimônia: 18 de dezembro.

Local: Ginásio de Esportes Professor Almir Nelson de Almeida (Avenida Victor Ferreira do Amaral, 1649 – Tarumã).

Mais informações: (41) 3200-2801 (Programa Justiça no Bairro) | (41) 3304-2266 (Sesc PR).

