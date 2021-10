O 36.º sorteio do programa Nota Curitibana foi realizado pela prefeitura de Curitiba nesta sexta-feira (29). O programa que gera créditos e prêmios para quem coloca CPF na nota de serviços sorteia prêmios em dinheiro todos os meses.

Os números sorteados foram 1.613.418 para o primeiro prêmio, de R$ 50 mil; 1.338.912 para o segundo prêmio, de R$ 20 mil; e 1.525.701 para o terceiro prêmio, de R$ 10 mil. Os prêmios serão entregues aos ganhadores em evento na prefeitura. Os valores já estão livres de Imposto de Renda (IR).

+ Leia mais: Papagaio rouba a cena em câmera na BR-116, em Curitiba. Olha só que figura!

As entidades de assistência social que tenham sido indicadas pelos premiados recebem respectivamente R$ 25 mil (se escolhida pelo primeiro lugar), R$ 10 mil (pelo segundo) e R$ 5 mil (pelo terceiro). Esse valor é adicional – sorteado e entidade não dividem os prêmios. Também foram sorteados 15 mil prêmios de R$ 10.

Concorreram neste sorteio as notas fiscais pedidas em junho de 2021. Foram gerados 1.695.404 bilhetes para 78.809 pessoas.

Benefícios para todos

Lançado em 2018, o programa Nota Curitibana incentiva a emissão de nota fiscal na área de serviços e contribui para inibir a sonegação de impostos ao mesmo tempo em que gera créditos e distribui prêmios para o contribuinte.

“Ao mesmo tempo em que o programa reduz a sonegação, ele traz benefícios para o contribuinte, que pode participar dos sorteios e acumular créditos”, diz Mario Nakatani Júnior, coordenador do programa na Prefeitura.

Viu essa? Novo supermercado em Curitiba já está funcionando; É do estilo atacarejo. Conheça!

Nesse ano, o programa tem novidades, como a possibilidade de que os créditos sejam transferidos para uma conta bancária ou usados para recarregar o cartão-transporte, além do abatimento de até 50% do valor do IPTU do ano seguinte.

Desde o início do Nota Curitibana já foram pagos R$ 8,705 milhões em prêmios. Foram contemplados 86.016 participantes e 72 entidades de assistência social. O programa conta com 162.761 cidadãos cadastrados e com 595 entidades sociais, associações de pais, professores e funcionários (APPFs) e organizações não governamentais de proteção animal que podem ser indicadas pelos participantes.

Como participar

Para participar dos sorteios, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

Vale lembrar que o aplicativo do programa foi desativado e atualmente todo o acesso pode ser feito pelo endereço na internet por meio celular, desktops, tablets e laptops.

Nakatani Júnior também ressalta que o cadastro do Nota Paraná, programa do governo estadual, não vale para o Nota Curitibana, cujos créditos são gerados em notas eletrônicas emitidas por prestadores serviços no município.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, dentre outros.

A cada consumo do serviço é gerado um bilhete na primeira nota fiscal eletrônica do mês, independentemente do valor, e, na sequência, um cupom a cada R$ 50, com validade para o mês do respectivo sorteio.

Em média, 15% do valor do imposto devido de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito. Os créditos gerados pelas notas expiram em dois anos a contar da data de emissão e os prêmios em 18 meses.

Sorteio

Todo mês são sorteados R$ 50 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil, além de 15 mil prêmios de R$ 10. Considerando os valores para as entidades, são R$ 270 mil distribuídos mensalmente no programa. Em datas especiais, como Natal, o prêmio é de R$ 150 mil.

Nesta sexta-feira (29/11), o sorteio foi presidido por Mario Nakatani Júnior e Rodrigo Colchon Maciel foi o secretário da sessão. A mesa foi composta ainda pela auditora Elisângela Kramar, da Mazars Auditores, e Ilson Lins da Silva (analista de sistemas da Prefeitura).

O processo do sorteio é feito por um microcomputador com sistema operacional e softwares usados exclusivamente para o Nota Curitibana. O aparelho fica guardado em um cofre e permanece em uma embalagem selada até o momento do sorteio.

Web Stories