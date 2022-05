Projeto de lei municipal quer que os créditos do programa Nota Curitibana possam ser usados na compra de ingressos de eventos culturais. Pela proposta do vereador Marcos Vieira (PDT) o município instituiria o Passaporte Cultural, para o qual seriam destinados os créditos de quem pede CPF na nota fiscal.

LEIA TAMBÉM – “Relógio me salvou de levar um tiro na cara”, diz sobrevivente baleado por policial federal em Curitiba

Na justificativa, Vieira afirma que o uso de créditos do Nota Curitibana seria uma opção à população que não tem acesso a eventos culturais por falta de dinheiro. “O projeto busca inserir no rol de benefícios do programa Nota Curitibana a possibilidade de o contribuinte optar por essas atividades pelo Passaporte Cultural”, afirma o vereador.

VIU ESSA? Roupas, sapatos, produtos de beleza: Bazar de Dia das Mães em Curitiba tem itens a partir de R$5

Pela proposta que tramita na Câmara Municipal, caberia à prefeitura regulamentar para quais atividades culturais os créditos poderiam ser destinados. Para virar lei, o projeto precisa ser aprovado dois turnos na Câmara e sancionado pelo prefeito Rafael Greca.

O Nota Curitibana foi lançado em 2018. O programa fiscal municipal devolve parte do Imposto sobre Serviço (ISS) a quem pede CPF na nota fiscal em estabelecimentos como cabeleireiro, sapateiro, chaveiro e entre outros. Atualmente, a devolução do imposto é em apenas três casos: na transferência direta para conta bancária, para o cartão-transporte e para abatimento da cobrança de IPTU.

VEJA TAMBÉM – Dúvidas sobre doenças respiratórias? Infectologista Marion Burger explica mitos e verdades; Assista!

Mensalmente o programa também sorteia R$ 50 mil no prêmio principal, além de prêmios menores de R$ 20 mil, R$ 10 mil e 15 mil cotas de R$ 10. No fim do ano, a prefeitura faz o sorteio especial de Natal do Nota Curitibana de R$ 150 mil.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Além da Ilusão Lorenzo decide voltar para o Brasil Pantanal Madeleine flagra Irma na casa de Gustavo Destaque da semana Tudo o que você precisa saber antes de ver “Doutor Estranho 2”