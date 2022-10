A Prefeitura de Curitiba realizou, nesta quinta-feira-feira (27), o 48º sorteio do programa Nota Curitibana. O prêmio de R$ 50 mil vai para o bilhete número 951.092; o de R$ 20 mil, para o de número 1.200.160; e o de R$ 10 mil, para o bilhete 352.547.

Caso os sorteados tenham indicado entidades sociais, cada uma vai receber R$ 25 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil, respectivamente. Esses valores são adicionais – ou seja, sorteado e entidade não dividem os valores; cada um recebe o seu.

Além dos três prêmios principais, foram sorteados 15 mil bilhetes, que vão receber R$ 10 cada um. Os valores são livres de Imposto de Renda. Participaram do sorteio 2.034.147 bilhetes, de 93.118 participantes com notas referentes a junho de 2022.

Retorno

O programa Nota Curitibana dá retorno financeiro às pessoas cadastradas que indicam o CPF nas notas fiscais do setor de serviços. Além de participar do sorteio, os contribuintes inscritos têm de volta parte do Imposto Sobre Serviços (ISS) pago em cada nota emitida com indicação do CPF.

Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito. Os créditos gerados pelas notas expiram em dois anos a contar da data de emissão e os prêmios em 18 meses.

Os créditos podem ser resgatados para conta corrente, abater até 50% do IPTU ou serem usados no cartão-transporte do sistema de ônibus da capital.

Geração de cupons

Para os sorteios, a primeira nota fiscal eletrônica do mês gera um bilhete, independentemente do valor. E, na sequência, a cada R$ 50, é gerado um cupom, com validade para o mês do respectivo sorteio.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, entre outros.

Volume

Desde seu início, o programa distribuiu em 45 sorteios R$ 11,75 milhões em prêmios, com um total de 100.135 participantes e 94 entidades de assistência social.

Lançado em 2018, o programa Nota Curitibana incentiva a emissão de nota fiscal na área de serviços e contribui para inibir a sonegação de impostos ao mesmo tempo em que gera créditos e distribui prêmios para o contribuinte.

Como participar

Para participar dos sorteios, o contribuinte precisa fazer um cadastro no https://nota.curitiba.pr.gov.br e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

Segurança no sorteio

O processo do sorteio é feito por um microcomputador com sistema operacional e softwares usados exclusivamente para o Nota Curitibana. O aparelho fica guardado em um cofre e permanece em uma embalagem selada até o momento do sorteio, sem nenhum acesso à internet. Saiba mais sobre o programa e como participar. Confira as entidades sociais que podem ser indicadas pelos participantes