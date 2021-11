A prefeitura de Curitiba realizou, nesta terça-feira (30), o 37º sorteio do Nota Curitibana. O programa gera créditos e prêmios para quem coloca CPF na nota de serviços.

Os números sorteados foram 824.665 para o primeiro prêmio, de R$ 50 mil; 1.313.859 para o segundo prêmio, de R$ 20 mil; e 1.261.268 para o terceiro prêmio, de R$ 10 mil. Os prêmios serão entregues aos ganhadores em evento na Prefeitura de Curitiba. Os valores já estão livres de Imposto de Renda.

+Não esqueça! IPVA 2022 está chegando! Quer pagar menos? Saiba como conseguir um desconto

As instituições de assistência social que tenham sido indicadas pelos premiados recebem respectivamente R$ 25 mil (se escolhida pelo primeiro lugar), R$ 10 mil (pelo segundo) e R$ 5 mil (pelo terceiro). Esse valor é adicional – sorteado e entidade não dividem os prêmios. Também foram sorteados 15 mil prêmios de R$ 10.

Concorreram neste sorteio as notas fiscais pedidas em julho de 2021. Foram gerados 1.676.774 bilhetes para 80.358 pessoas.

Como participar do Nota Curitibana?

Para participar dos sorteios, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

Sorteio

Todo mês são sorteados R$ 50 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil, além de 15 mil prêmios de R$ 10. Considerando os valores para as entidades, são R$ 270 mil distribuídos mensalmente no programa. Em datas especiais, como Natal, o prêmio é de R$ 150 mil.

A cada consumo do serviço é gerado um bilhete na primeira nota fiscal eletrônica do mês, independentemente do valor, e, na sequência, um cupom a cada R$ 50, com validade para o mês do respectivo sorteio.

Onde pedir Nota Curitibana?

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, dentre outros.

Além de concorrer a prêmios, o contribuinte acumula créditos a cada compra de serviços. Em média, 15% do valor do imposto devido de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito. Mas é preciso ficar atento: os créditos gerados pelas notas expiram em dois anos a contar da data de emissão e os prêmios em 18 meses.

Transferência

O prazo para usar o crédito para descontar o valor do IPTU 2022 se encerra nesta terça-feira (30/11).

Nesta terça-feira (30), o sorteio foi presidido por Mario Nakatani Júnior e Rodrigo Colchon Maciel foi o secretário da sessão. A mesa foi composta ainda pela auditora Elisângela Kramar, da Mazars Auditores, e Ilson Lins da Silva (analista de sistemas da Prefeitura).

O processo do sorteio é feito por um microcomputador com sistema operacional e softwares usados exclusivamente para o Nota Curitibana. O aparelho fica guardado em um cofre e permanece em uma embalagem selada até o momento do sorteio.

Web Stories