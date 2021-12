Para quem participa do Nota Curitibana é hora de cruzar os dedos, porque na próxima terça-feira (14) será o grande sorteio de Natal, que vai dar R$ 150 mil para o premiado e R$ 25 mil à entidade social indicada por ele.



O sorteio será no Palácio 29 de Março, na sede da Prefeitura, às 9h, e poderá ser acompanhado pela página oficial da Prefeitura de Curitiba no Facebook. No 38º sorteio serão consideradas as notas pedidas em agosto de 2021.

O Nota Curitibana conta com a participação de 164.535 cidadãos e de 217.976 estabelecimentos emitentes de notas fiscais cadastrados, além de 595 entidades sociais, associações de pais, professores e funcionários (APPFs) e organizações não governamentais de proteção animal que podem ser indicadas pelos participantes.

Como participar

Para participar dos sorteios, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

Vale lembrar que o cadastro do Nota Paraná, programa do governo estadual, não vale para o Nota Curitibana, cujos créditos são gerados em notas eletrônicas emitidas por prestadores serviços no município. Os programas do estado e do município são distintos.

O acesso ao site do programa pode ser feito pelo endereço na internet por meio celular, desktops, tablets e laptops.

Sorteio

Todo mês são sorteados R$ 50 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil, além de 15 mil prêmios de R$ 10,00. No momento do cadastro, o contribuinte pode indicar uma entidade social para receber um prêmio adicional se ele for sorteado. Sorteado e entidades não dividem o prêmio.



Para quem ganhar R$ 50 mil, a entidade leva um outro prêmio de R$ 25 mil. Assim, a entidade indicada pelo segundo lugar recebe R$ 10 mil e pelo terceiro, R$ 5 mil, respectivamente.

Considerando os valores para as entidades, são R$ 270 mil distribuídos mensalmente como parte do programa. Em datas especiais, como Natal, o prêmio é de R$ 150 mil.

A cada consumo de serviço é gerado um bilhete na primeira nota fiscal eletrônica do mês, independentemente do valor, e, na sequência, um cupom a cada R$ 50, com validade para o mês do respectivo sorteio.

Onde pedir

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, dentre outros.

Além de concorrer a prêmios, o contribuinte acumula créditos a cada compra de serviços. Em média, 15% do valor do imposto devido de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito. Mas é preciso ficar atento: os créditos gerados pelas notas expiram em dois anos a contar da data de emissão e os prêmios em 18 meses.

Neste ano, o programa ganhou novidades, como a possibilidade de que os créditos sejam transferidos para uma conta bancária ou usados para recarregar o cartão-transporte, além do abatimento de até 50% do valor do IPTU do ano seguinte.

