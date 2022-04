A Prefeitura de Curitiba promoveu, nesta quinta-feira (28), o 42º sorteio do programa Nota Curitibana, que gera créditos e prêmios para quem coloca CPF nas notas fiscais no setor de serviços.

O primeiro prêmio, de R$ 50 mil, vai para o bilhete número 1.745.658; o segundo prêmio, de R$ 20 mil, para o bilhete 651.432; e o terceiro prêmio, de R$ 10 mil, para o bilhete 1.369.730. Os valores já estão livres de Imposto de Renda.

Os três prêmios serão entregues aos ganhadores em evento na Prefeitura de Curitiba. Também foram sorteados 15 mil prêmios de R$ 10.

As entidades de assistência social que tenham sido indicadas pelos premiados receberão respectivamente R$ 25 mil (primeiro lugar), R$ 10 mil (segundo) e R$ 5 mil (terceiro prêmio). Esses valores são adicionais – ou seja, sorteado e entidade não dividem os prêmios; cada um recebe o seu valor.

Concorreram no sorteio 1.932.523 bilhetes, pertencentes a 92.944 pessoas, que indicaram o CPF nas notas de serviço emitidas em dezembro de 2021.

Benefícios para todos

Lançado em 2018, o programa Nota Curitibana incentiva a emissão de nota fiscal na área de serviços e contribui para inibir a sonegação de impostos ao mesmo tempo em que gera créditos e distribui prêmios para o contribuinte.

“O Nota Curitibana traz benefícios para o contribuinte e, ao combater a sonegação, é um instrumento importante de justiça fiscal para as empresas”, diz Mario Nakatani Júnior, coordenador do programa e superintendente fiscal da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento.

Para participar dos sorteios, o contribuinte precisa fazer um cadastro no https://nota.curitiba.pr.gov.br/ e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

Nesta quinta-feira, o sorteio foi presidido por Mario Nakatani Júnior. Viviane da Silva Galdino foi a secretário da sessão. A mesa foi composta ainda pela auditora Tainara Castro Brisola, da Mazars Auditores, e Rodrigo Colchon Maciel, analista de sistemas da Prefeitura, que gerenciou o aplicativo. O sorteio foi executado pela funcionária da secretaria de Finanças Agdiege Guadalupe Zequinão.

Segurança

O processo do sorteio é feito por um microcomputador com sistema operacional e softwares usados exclusivamente para o Nota Curitibana. O aparelho fica guardado em um cofre e permanece em uma embalagem selada até o momento do sorteio.

