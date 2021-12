O Programa Nota Paraná, do Governo do Estado, devolveu aos contribuintes mais de R$ 308 milhões de janeiro a novembro de 2021. O montante vem de parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), pago pelo consumidor que colocou CPF na nota de compras no comércio e, também, de prêmios mensais a contribuintes e entidades sem fim lucrativos.

Foram distribuídos mais de R$ 276 milhões em créditos e R$ 60 milhões em prêmios destinados aos contribuintes e mais de 1,5 mil instituições sociais do Paraná cadastradas no programa. Em 11 meses, o total de repasse, somando créditos e prêmios, já é 12% maior do que o montante do ano inteiro de 2020 (janeiro a dezembro), quando foram distribuídos R$ 300 milhões.

Mesmo com a instabilidade econômica provocada pela pandemia da Covid-19, os valores dos créditos devolvidos em 2021 seguiram altos até abril, com quedas no meio do ano e voltando a aumentar em setembro.

“É importante que o consumidor exija sempre a nota fiscal e peça o CPF na nota”, reforça a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, enfatizando, ainda, que o programa já mudou a vida de muitos ganhadores e também ajuda a fomentar a economia. “Os valores devolvidos são reaplicados no comércio, contribuindo para gerar renda e emprego”, afirma.

Sorteios do Nota Paraná

O programa chegou à marca de 4 milhões de inscritos em novembro deste ano. Cerca de 35% da população do Estado está inscrita no Nota Paraná. Mensalmente são sorteados aos cidadãos R$ 2 milhões em prêmios de R$ 1 milhão, R$ 200 mil, R$ 10 mil e R$ 10. Foram R$ 24 milhões distribuídos através dos sorteios e 12 paranaenses se tornaram milionários.

Repasses feitos mês a mês em 2021

JANEIRO: R$ 24,2 milhões

FEVEREIRO: R$ 24 milhões

MARÇO: R$ 31 milhões

ABRIL: R$ 19,6 milhões

MAIO: R$ 17,3 milhões

JUNHO: R$ 14,1 milhões

JULHO: R$ 17,3 milhões

AGOSTO: R$ 24,4 milhões

SETEMBRO: R$ 25,1 milhões

OUTUBRO: R$ 27,9 milhões

NOVEMBRO: R$ 26 milhões

DEZEMBRO: R$ 25 milhões.

