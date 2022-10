A Secretaria da Fazenda do Paraná entregou nesta terça-feira (11) os prêmios do Nota Paraná aos novos ganhadores do sorteio referente ao mês de outubro. Os cheques simbólicos foram entregues pelo secretário da Fazenda, Renê Garcia Junior.

A curitibana Vivian ficou com o primeiro e maior prêmio, no valor de R$ 1 milhão e o segundo prêmio, de R$ 200 mil, foi para o engenheiro civil João P, que é de Jacarezinho, Norte do Estado, mas atualmente reside na capital paranaense.

De acordo com a nova milionária, o prêmio foi uma grande surpresa uma boa hora. “Ainda não estou acreditando que ganhei esse prêmio. Com esse dinheiro vou pagar todas as minhas dividas e planejar o futuro dos meus filhos”, disse.

O engenheiro civil comemorou o fato de ter recebido a notícia no dia do seu aniversário. “Estou muito feliz, foi um presente de aniversário maravilhoso que não esperava receber”, disse. “Final do ano eu vou me casar e com esse dinheiro vou conseguir comprar uma casa e quitar meu carro, começando assim um novo ciclo sem dívidas”, destacou.

Programa

O Nota Paraná foi criado para incentivar o consumidor a exigir o documento fiscal e pedir o CPF na nota no momento das compras e, assim, receber parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido pelos estabelecimentos.

O programa passou a distribuir, em 2020, R$ 5 milhões mensais em prêmios de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil e o prêmio máximo, de R$ 1 milhão, além de prêmios no valor de R$ 20 mil para entidades sociais. Ao todo, já são 31 milionários espalhados pelo Estado com o programa.

Também neste mês de outubro mais 40 consumidores de diversas cidades receberam prêmios de R$ 10 mil e outras 40 mil pessoas receberam prêmios de R$ 10.

O Paraná Pay também realizou sorteios mensais para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, credenciados no programa. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

Instituições sociais

Ainda foram contempladas 10 instituições sociais com prêmios de R$ 20 mil e R$100. Os valores são cumulativos, além, também, dos créditos que são liberados mensalmente. Já são mais de 1,5 mil instituições sociais cadastradas nas áreas de assistência social, cultura, proteção animal, esporte e saúde. Além de receber os créditos do ICMS das notas fiscais doadas, elas também podem ser premiadas nos sorteios mensais.

A doação de notas fiscais às entidades é importante para a continuidade dos trabalhos sociais. Para ajudar as instituições o cidadão pode doar as notas fiscais nas quais não informa seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras realizadas, vão para a instituição, que terá mais chances de ser contemplada.

Organizações sociais premiadas com R$ 20.000,00 no sorteio de outubro:

ASSOCIAÇÃO DE PROTECÃO AOS ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS – Campo Mourão

ASSOCIACÃO DEFENSORA DOS ANIMAIS DE LONDRINA – Londrina

ASSOCIACÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – Santa Terezinha de Itaipu

ASSOCIACÃO DE APOIO AO FISSURADO LABIO-PALATAL DE MARINGÁ – Maringá

CONGREGAÇÃO IRMÃS FILHAS SÃO VICENTE PAULO – Laranjeiras do Sul

ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CRUZEIRO DO IGUAÇU – Cruzeiro do Iguaçu

ASSOCIACÃO MISSIONÁRIA VOZ DO QUE CLAMA – Londrina

ASSOCIACAO CRISTÃ DE DEFICIENTES FÍSICOS DE FOZ DO IGUAÇU – Foz do Iguaçu

CENTRO DE ORIENTACÃO E CONTROLE DE EXCEPCIONAIS DE CTBA – Curitiba