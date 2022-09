Tem novo milionário em Curitiba! O sortudo é o morador da capital que levou o prêmio de R$ 1 milhão no sorteio do programa Nota Paraná do mês de setembro, realizado nesta segunda-feira (5). O bilhete premiado com o número 59055 é do bairro Pilarzinho e o ganhador concorreu com 31 bilhetes gerados de 51 notas fiscais emitidas.

E o segundo maior prêmio do Nota Paraná, de R$ 200 mil, também foi para um morador de Curitiba, do bairro Umbará. O bilhete contemplado foi de número 23737754 e o sorteado concorreu com 74 cupons eletrônicos de 26 notas fiscais geradas.

Segundo a organização do sorteio, ainda esta semana os vencedores serão notificados pela equipe do Nota Paraná. O consumidor pode também ficar atento ao site e aplicativo do programa para conferir seus bilhetes.

Quando o consumidor é contemplado com os prêmios maiores a coordenação do programa entra em contato por ligação através do número disponível no cadastro do programa. Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo ou no site do Nota Paraná e inserir o CPF e senha. Não é encaminhada mensagem por WhatsApp ou outro aplicativo.

Outros prêmios

Também neste mês de setembro mais 40 consumidores de diversas cidades do estado com prêmios de R$ 10 mil. Os bilhetes premiados são das cidades de Curitiba, Assis Chateaubriand, Londrina, Maringá, Nova Santa Rosa, Araucária, Sertanópolis, Campo Largo, Mandaguari, Ponta Grossa, Ibaiti, Guarapuava, Céu Azul, Rio Bom, Pato Branco, Cafelândia, São José dos Pinhais, Antonina, Cascavel, Foz do Iguaçu, Vitorino, Campo Mourão e Rolândia.

Outras 40 mil pessoas receberam prêmios de R$ 10. O Paraná Pay também realizou sorteios mensais para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, credenciados no programa. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

Instituições sociais

Ainda foram contempladas 10 instituições sociais com prêmios de R$ 20 mil e R$100. Os valores são cumulativos, além, também, dos créditos que são liberados mensalmente.

Já são mais de 1,5 mil instituições sociais cadastradas nas áreas de assistência social, cultura, proteção animal, esporte e saúde. Além de receber os créditos do ICMS das notas fiscais doadas, elas também podem ser premiadas nos sorteios mensais.

A doação de notas fiscais às entidades é também importante para a continuidade dos trabalhos sociais. Para ajudar as instituições o cidadão pode doar as notas fiscais nas quais não informa seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras realizadas, vão para a instituição, que terá mais chances de ser contemplada.

Entidade premiadas com R$ 20.000,00 no sorteio desta segunda-feira:

INSTITUTO SEMEANDO A PAZ – CURITIBA

AMAS ASSOCIAÇÃO MENONITA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PALMEIRA

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS RUA PROF-ELIAS – CURITIBA

APAE DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

COLETIVO INCLUSÃO – FAZENDA RIO GRANDE

MAESTRO ESPORTE CLUBE – CURITIBA

APAE DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO SEBASTIÃO – WENCESLAU BRAZ

UOPECCAN FILIAL UMUARAMA

ASSOCIACÃO DE VOLEIBOL DE ARAPONGAS – AVOAR