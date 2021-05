O ganhador do grande prêmio de R$ 1 milhão sorteado pelo programa Nota Paraná nesta terça-feira (11) é da cidade de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O segundo prêmio, de R$ 200 mil, foi para um contribuinte da cidade de Rebouças, Região Sul do Estado.

Além desses, foram sorteados 40 prêmios de R$ 10 mil, e 40 mil prêmios de R$ 10. Ainda esta semana os vencedores serão notificados pela coordenação do programa e terão os valores depositados nas contas-correntes cadastradas.

No caso das instituições, foram 10 prêmios de R$ 20 mil e 20 mil prêmios de R$ 100 (confira tabela abaixo).

Mais créditos gerados

Também nesta terça-feira o Nota Paraná libera os créditos gerados pelas compras feitas no mês de fevereiro. No total serão pagos mais de R$ 17,3 milhões em créditos: R$ 15,6 milhões para consumidores com CPF identificado e R$ 1,7 milhão para organizações sociais cadastradas.

24 mil em prêmios pelo Paraná Pay

O Programa Paraná Pay também teve seu sorteio realizado. Devido ao aumento dos índices relacionados à Covid-19, e a consequente lotação no sistema público de saúde, os sorteios de março e abril foram adiados.

Neste primeiro sorteio do programa foram distribuídos os prêmios acumulados de três meses, com 24 mil prêmios totalizando R$ 2,4 milhões.

Mensalmente o programa irá sortear 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil.

Estão aptos a participar todos os contribuintes já cadastrados no Nota Paraná – basta acessar seu cadastro no Nota Paraná ou aplicativo e aceitar os termos para concorrer.

Para usar os créditos, os contribuintes também devem abrir uma conta na Carteira Digital Senff pelo site da Senff, para que seja possível realizar o pagamento online via QR Code.

Os prêmios do Paraná Pay poderão ser utilizados exclusivamente em atividades turísticas no Estado do Paraná ligadas à hospedagem, alimentação, agenciamento, transporte, recepção turística, eventos, recreação e entretenimento, entre outras.

O prazo de utilização dos créditos é de 12 meses contados da data em que forem liberados pela Secretaria da Fazenda.

Confira as entidades sorteadas com R$ 20 mil:

Lar Anália Franco de Londrina – Londrina

Associação Cascavelense de Amigos de Surdos de Cascavel – Cascavel

Associação Duovizinhense de Futsal de Dois Vizinhos – Dois Vizinhos

Lar Santo Antônio de Cambé – Cambé

Associação do Amigo Animal – Curitiba

Casa do Caminho – Albergue Infantil – Londrina

Rede Feminina de Combate ao Câncer – Maringá

Abrigo Bom Pastor – Cornélio Procópio

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Diamante do Norte

Hospital Nossa Senhora das Graças – Curitiba.

SERVIÇO : Para tirar dúvidas ou receber mais informações sobre o cadastro na Carteira Digital Senff, envie um e-mail para paranapay@senff.com.br ou acesse o site da Senff para falar no chat.