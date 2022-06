Um contribuinte de Curitiba, morador do bairro Campo do Santana, é o novo milionário, ganhador do prêmio do Nota Paraná, sorteado nesta quinta-feira (9). Ele foi sorteado com o bilhete 19.574.625. Ao todo, o sortudo concorreu com quatro bilhetes, de três notas fiscais, que somaram R$ 615 reais.

E não foi só ele! O segundo prêmio do sorteio número 122, de R$ 200 mil, também vai para um morador de Curitiba, do bairro Atuba. O dono do bilhete 6.619.318 concorreu com 24 notas fiscais, 18 bilhetes, em R$ 3,4 mil em gastos.

Além dos prêmios principais, 40 consumidores foram contemplados com prêmios de R$ 10 mil. Outras 40 mil pessoas receberão prêmios de R$ 10. As entidades sem fins lucrativos concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

Neste sorteio, 2,57 milhões de consumidores concorreram a 4.042 prêmios. Já as entidades cadastradas que contribuem para assistência social, educação, saúde e geração de emprego no Estado são 1.565 instituições, que concorrem a 20.01 prêmios.

Paraná Pay

O Programa Paraná Pay, que também promove sorteios mensais, vai liberar créditos para uso exclusivo nos estabelecimentos credenciados. A cada mês são distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas. Os valores são destinados para serviços voltados ao segmento do turismo, e em breve poderão ser utilizados também para abastecimento em postos de combustíveis e compra de gás de cozinha.

A cada R$ 200 em notas fiscais geradas nos postos de combustíveis e distribuidoras de gás, o contribuinte que pediu CPF na nota terá direito a dois bilhetes. Nos demais estabelecimentos vinculados ao programa, cada R$ 200 em notas fiscais continua gerando um bilhete.

Créditos

A Secretaria da Fazenda liberou na quarta-feira (8) os créditos do programa Nota Paraná para mais de 7,7 milhões de consumidores que solicitaram o CPF nas compras do mês de março. São R$ 21,2 milhões, sendo R$ 18,7 milhões para consumidores com CPF identificado e R$ 2,4 milhões para entidades sociais cadastradas.

É preciso ter saldo mínimo de R$ 25 para transferir os valores para abatimento do IPVA ou para conta bancária cadastrada. É importante que o consumidor fique atento ao seu cadastro no programa e consulte seu saldo mensalmente, pois após 12 meses os créditos são automaticamente cancelados.

Como participar

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay o consumidor deve estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. Para aderir, basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em concordar.

