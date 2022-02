A sorte mudou a vida de um morador de Lobato, município localizado na região Noroeste do Estado, que ganhou R$ 1 milhão nesta segunda-feira (7). Com apenas um bilhete gerado, o novo milionário do programa Nota Paraná é do município de pouco mais de 4,5 mil habitantes. O segundo maior prêmio, de R$ 200 mil saiu para uma moradora do bairro Bom Retiro, em Curitiba.

Ainda nesta semana os vencedores serão notificados pela coordenação do programa e terão os valores depositados nas contas-correntes cadastradas.

O sortudo da vez concorreu com apenas uma nota fiscal emitida, com menos de R$ 100. Isso aconteceu porque toda primeira compra no mês gera um bilhete ao participante do programa para os sorteios mensais, independentemente do valor gasto nas compras. Depois, cada R$ 200 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade apenas para o sorteio do seu respectivo período.

Além dos prêmios maiores, foram contemplados 40 consumidores com prêmios de R$ 10 mil e 40 mil com prêmios de R$ 10 e as entidades sem fins lucrativos concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

O Programa Paraná Pay também realizou sorteios mensais para uso exclusivo nos estabelecimentos credenciados. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

Créditos

A liberação dos créditos acontecerá nesta semana. Será devolvido também o valor para quem abasteceu nos postos de combustíveis e pediu CPF na nota durante as compras no mês de novembro.

Programa

Para acumular créditos basta exigir, nos estabelecimentos comerciais, o documento fiscal no ato da compra, informando seu CPF ou CNPJ. Após o cálculo e liberação dos créditos, efetuado pela Secretaria de Fazenda, o consumidor poderá selecionar uma das opções de utilização dos créditos disponíveis no sistema. Para resgate dos créditos é necessário ter o cadastro no portal do Programa Nota Paraná.

