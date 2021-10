Uma moradora do bairro Cajuru, em Curitiba, ganhou o prêmio de R$ 1 milhão do sorteio mensal do programa Nota Paraná realizado nesta quinta-feira (07) pela Secretaria da Fazenda. O segundo prêmio, de R$ 200 mil, foi para um contribuinte de Boa Ventura de São Roque, município de pouco mais de 6 mil habitantes na região central do estado.

A ganhadora de R$ 1 milhão concorreu com apenas 4 bilhetes, gerados por compras no valor de R$ 743,00. O número do bilhete que ganhou o prêmio máximo foi o 2930030.

No total, o Nota Paraná distribui mensalmente R$ 5 milhões em sorteios de contribuintes que pediram para colocar o CPF nas notas fiscais. Além dos dois grandes prêmios, de R$ 1 milhão e R$ 200 mil, são distribuídos outros 40 mil prêmios de R$ 10 cada, e 40 prêmios de R$ 10 mil.

Os resultados dos sorteios desta quinta-feira só vão aparecer no aplicativo do Nota Paraná depois das 17h, dependendo ainda de liberação da auditoria e sincronização dos dados. A partir deste mês, a compra de botijão de gás de cozinha com CPF na nota passa a valer dois bilhetes para concorrer no sorteio.

