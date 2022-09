Nova linha de ônibus em Curitiba! A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai unificar as linhas 918 Veneza e 811 Saturno e criar a linha 817 Saturno/Veneza, que fará a interligação entre os terminais Campina do Siqueira e Santa Felicidade. A linha passa a funcionar a partir do próximo sábado (24).

A mudança atende a uma reivindicação dos passageiros, que já vêm sendo avisados da alteração por cartazes fixados nos ônibus. Para quem utilizava a linha 918 Veneza, o benefício será a integração com o Terminal Campina do Siqueira. Para os usuários da 811 Saturno, será a conexão com o Terminal Santa Felicidade.

A nova linha vai beneficiar cerca de 2,2 mil passageiros que utilizam diariamente as duas linhas. A extensão da nova linha é de cerca de 26 quilômetros. O pagamento, assim como as linhas anteriores, pode ser feito por cartão transporte, de crédito e débito.

Linha Saturno/Veneza vai ligar os terminais Campina do Siqueira e Santa Felicidade. Imagem: SMCS

Uma frota de três veículos tipo padron vai operar na nova linha com intervalos médios de 24 minutos nos horários de pico e de 35 minutos nos períodos de menor demanda.

Com a mudança, também deixa de operar a linha 938 José Culpi/Veneza, que parava no Terminal Santa Felicidade, por conta de sobreposição de trajetos com a nova linha.