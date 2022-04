O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou o lançamento de uma nova linha do transporte coletivo para a Região Metropolitana de Curitiba, a F71-Fazenda/Guadalupe. Ela começa a prestar o serviço na próxima quarta-feira (4).

LEIA TAMBÉM – “Retrovisor de aço” de Ligeirinho derruba três postes em Curitiba. Carros foram danificados

A nova linha fará uma conexão semidireta entre o Terminal de Fazenda Rio Grande e o Terminal Guadalupe, em Curitiba, com operação nos horários de pico dos dias úteis e tarifa de R$ 4,75 para pagamento em cartão.

“Fazenda Rio Grande tem apresentado um grande aumento no número de usuários e o Governo do Estado tem sido ativo buscado alternativas para ampliar e melhorar este atendimento, garantindo um transporte de qualidade para o cidadão”, afirmou Ratinho Junior.

VIU ESSA? Linha Araucária/Curitiba muda de nome terá novo ponto final no Terminal do Guadalupe

A denominação semidireta ocorre porque no sentido Fazenda Rio Grande > Curitiba a linha terá paradas somente a partir da Rua Francisco Raitani, no Capão Raso, Rua Guilherme Pugsley e Av. Presidente Getúlio Vargas, no Água Verde, Rua Conselheiro Laurindo, no Centro e, por fim, no Terminal do Guadalupe.

Já no sentido contrário, Curitiba > Fazenda Rio Grande, os pontos de paradas serão apenas na Rua João Negrão, Av. Iguaçu e Rua Guararapes (Via Rápida).

LEIA AINDA – Guardas flagram motociclista ‘ousado’ gravando vídeo em Curitiba; história termina mal

Ratinho destacou, ainda, o lançamento recente da linha I11- Araucária/Fazenda, criando uma conexão direta entre Fazenda Rio Grande e Araucária, considerada uma demanda histórica para a região. “Além disso, outras ações para o transporte coletivo ainda estão sendo finalizadas e serão anunciadas nas próximas semanas”, afirmou.

As demais linhas de ligação com Curitiba F01-Fazenda/Pinheirinho, F03-Fazenda Direto, F05-Fazenda/CIC e o ligeirinho F02-CTBA/Fazenda continuarão operando normalmente.

Horários

Os horários de saída dos ônibus da nova linha F71 – Fazenda/Guadalupe são:

Terminal Fazenda Rio Grande

05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:10, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:15, 07:40, 08:00, 08:30, 17:20, 17:30, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50, 19:10.

Terminal Guadalupe

05:50, 06:10, 06:25, 06:40, 06:55, 07:05, 07:30, 07:40, 07:50, 08:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:28, 17:39, 17:50, 18:01, 18:12, 18:23, 18:34, 18:45, 18:56, 19:07, 19:18, 19:29, 19:40, 19:51, 20:10.

Confira o aviso com a tabela de horários

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Web Stories

Estreia Tudo sobre “365 Dias: Hoje”, filme que chega nesta quarta na Netflix Além da Ilusão Davi vê Joaquim beijar Isadora Pantanal Jove diz que vai voltar para o Rio de Janeiro Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana