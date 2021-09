A loja de departamentos catarinense Havan está construindo mais uma de suas lojas na cidade de Curitiba. A obra tem previsão de entrega em fevereiro de 2022 e a inauguração está prevista inicialmente para o mês seguinte, em março deste mesmo ano. Serão gerados 160 empregos diretos, mas ainda não há previsão de contratação. Quando acontecer, você ficará sabendo aqui no Tribuna Empregos. Clique para conhecer!

A nova loja está sendo erguida no bairro Santa Cândida, bem em frente ao Terminal de ônibus do bairro. Distante cerca de 1 km dali está a loja do Boa Vista, localizada ao lado da Rua da Cidadania do bairro. A nova loja vai substituir a anterior, que foi construída em um terreno alugado e não houve acordo para renovação de contrato.

Na inauguração a nova loja terá 160 novos funcionários, mas a ideia é incorporar o time já existente na loja anterior, deixando o novo espaço aos cuidados de 240 funcionários. Serão quase 15 mil metros de área de loja, com dois espaços para sublocação e 700 vagas para automóveis.

Não haverá, a princípio, a construção da “tradicional” estátua na nova filial. A Grande Curitiba possui 11 lojas da rede catarinense.

Polêmica fora dos negócios

Os senadores da CPI da Covid aprovaram requerimento de convocação do empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan. O requerimento do relator Renan Calheiros (MDB-AL) foi apresentado durante a sessão desta quinta-feira (23), que considerou “fundamental” ouvi-lo antes do encerramento dos trabalhos da pandemia.