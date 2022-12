A Rede Ítalo de Supermercados inaugura no bairro Cristo Rei, nesta terça-feira (06), às 8h, sua terceira loja em Curitiba. A nova loja é resultado de um investimento de cerca de R$ 15 milhões. A unidade gerou 150 empregos diretos e indiretos e segue um projeto de expansão da rede, além de ampliar a experiência em compras, com a oferta de um mix composto por quase 12 mil itens.

A unidade oferecerá uma experiência de compras completa para o dia a dia, com hortifruti selecionado, suco de laranja produzido na hora, confeitaria e padaria com pães de fermentação natural e balcão to go, com produtos para levar. Além disso, os clientes encontrarão um mix completo de produtos sem glúten, sem lactose, diet e light; balcão com queijos especiais, açougue com cortes nobres, sushi montado na hora e adega com rótulos nacionais e importados

O setor supermercadista tem conquistado bons resultados em 2022. Segundo a pesquisa Consumo dos Lares, divulgada pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), houve alta de 8,02% no consumo na comparação entre julho deste ano e o mesmo período de 2021. É neste cenário favorável que a rede aposta em sua expansão.

Seguindo uma tendência observada mundialmente, a nova loja conta com um

espaço exclusivo: o Ítalo Gourmet, que funcionará no sistema de buffet por kg com grill diariamente na hora do almoço (das 11h30 às 14h30) e, de terça a domingo das 17h30 às 21h30, os clientes poderão aproveitar as pizzas com massa de fermentação natural e assadas na hora, assim como as opções de sanduíches do grill.

O cliente também terá a opção da mesa de queijos, antepastos, massas, sopas, sushi e sobremesas. Além disso, o diferencial de uma wine station, máquina que permite ao cliente comprar vinhos por taça

no formato de self service.

“Temos uma excelente expectativa com a região, onde nossa rede ainda não tinha abrangência. Chegamos com a proposta de oferecer aos moradores da região e redondezas mais praticidade, com supermercado e alimentação em um só lugar”, diz Edy João Dal Berto, Diretor da Rede Ítalo Supermercados.

Investimentos e empregos

A primeira loja da rede, localizada no Atuba, foi inaugurada em 2015. Em 2020,

foi a vez do bairro Portão ganhar uma unidade da Rede Ítalo Supermercados.

“Acreditamos no potencial da cidade e entendemos que cada bairro tem suas

particularidades e perfil. Assim, buscamos atender às necessidades que cada público busca, levando sempre nossos valores, qualidade, mix diversificado e atendimento de proximidade com o cliente”, explica Melina Dal Berto, Diretora de Marketing da Rede.

A Rede Ítalo de Supermercados tem atualmente 15 lojas no Paraná e 4 em Santa Catarina; e é proprietária da marca Superdia, que opera no modelo atacarejo com 2 lojas em Curitiba, 1 em Francisco Beltrão e 1 em Pato Branco.

A loja do Cristo Rei fica na Av. São José, 1240. O horário de funcionamento será de segunda a sábado, das 8h às 22h, domingo das 8h às 20h.