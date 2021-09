A partir desta quinta-feira (30), a marca Supermercado Nacional, tradicional no Rio Grande do Sul, começa a operar no Paraná. O supermercado chega a Curitiba trazendo um novo conceito e pretende oferecer uma área de vendas mais moderna e inteligente, com novo layout e distribuição estratégica de produtos perecíveis.

O projeto teve início do ano passado e tem como objetivo transformar e reposicionar as redes de supermercados do Grupo BIG. Em Curitiba, com a chegada das sete unidades do Supermercado Nacional, instaladas nos antigos endereços do Mercadorama, o Grupo BIG conclui a transformação das 99 unidades do formato presentes no Nordeste (Super Bompreço) e Sul (Supermercado Nacional).

“Nosso propósito é garantir que o cliente perceba e valorize as mudanças efetivas na operação. Queremos ser melhor opção, experiência e referência da vizinhança de cada loja, ser o destino de feira e reposição, e reconhecidos pela qualidade em perecíveis”, afirma Paulo Drago, diretor-executivo de Supermercados do Grupo BIG.

Sobre o Grupo BIG

O Grupo Big, ex-Walmart Brasil, opera hoje com 391 unidades e mais de 40 mil funcionários em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. São 7 bandeiras entre hipermercados (BIG e BIG Bompreço), supermercados (Super Bompreço e Nacional), atacado (Maxxi Atacado), clube de compras (Sam’s Club) e lojas de vizinhança (TodoDia), além de postos de combustíveis.

