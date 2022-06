Uma nova massa de ar polar promete derrubar as temperaturas pelo Sul do país a partir da próxima sexta-feira (10). Por isso, prepare o cobertor e a japona pois as temperaturas mínimas podem chegar próximo de zero grau no Paraná, segundo informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Haverá chance de geada ampla em boa parte do Paraná e também em áreas de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

Ainda no sábado (11), o ar frio também avança para os estados do Sudeste, além de cidades do interior do Brasil, podendo evidenciar até um novo episódio de friagem no Centro-Oeste e Norte.

A partir de segunda-feira (13), os ventos associados ao anticiclone pós-frontal podem transportar o ar frio até o Nordeste brasileiro derrubando temperaturas até do estado da Bahia. Há grandes chances de geada na região Sul e também em áreas do sudeste de Minas Gerais.

