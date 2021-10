O cantor e compositor Leo Fressato, famoso pelo single Oração, e a cantora Angela Soul, uma das musas das baladas curitibanas, lançaram nesta quarta-feira (27) a canção “Voltar a Respirar”. A música fala de amor com uma levada moderna e uma poesia marcante. O single está disponível em diversas plataformas digitais, com direito a clipe divertido no Youtube. A letra é de Leo Fressato. O tema do amor é uma marca registrada do compositor, que assina junto com Tiago Iorc, por exemplo, a autoria do hit “Coisa Linda”.

Segundo a Angela Soul, a ideia de gravar com Fressato surgiu quase que como um sussurro poético na madrugada. “Vendo uma entrevista da Ângela Ro Ro e conversando sobre música, fiz uma observação: ‘Elis sempre cantou grandes compositores’. Peguei o telefone e mandei uma mensagem para o Leo Fressato, meu amigo, poeta, talentoso, sensível… E foi assim que começou a nascer na cabeça e no coração do Leo a ideia da canção Voltar a Respirar. Um respiro de esperança, afeto e leveza”, explica.

+ Leia mais: Banda Blindagem, de Curitiba, anuncia saída de vocalista que substituiu Ivo Rodrigues

Em suas redes sociais, Fressato também expressou o que sente pela canção. Ele conta que idealizou o single a convite da “maravilhosa Angela Soul e nele reflito sobre arte e renovação. Sim, já é hora de ‘Voltar a Respirar!”, comemora o artista.

E se engana quem pensa que Fressato estava sumido. Em junho de 2020, ele apresentou para os fãs a canção “Pandemia”, que fala sobre os sentimentos causados pelo distanciamento social.

Voltar a Respirar

Desde a composição até o lançamento, a produção de “Voltar a Respirar” envolveu uma equipe de mais de dez pessoas, dentro da produção musical e de videoclipe, gravado em Pontal do Paraná, no Litoral do estado. Quem assina a produção musical é Mateus Romeros e a direção do clipe e fotos ficou por conta de Nika Braun.

O trabalho buscou vários símbolos para definir em imagens a poesia e a levada da canção. “A menina que aparece andando de skate pela rodovia, por exemplo, representa um ser lúdico e mágico. A Nika escreveu o roteiro depois de ouvir a música. Ela pensou em tudo, até em nós dois com machucados simbólicos da alma”, detalhou a Angela Soul.

Assista ao vídeo da música

Web Stories