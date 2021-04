Curitiba tem uma nova opção de esporte e lazer ao ar livre. A capital ganhou uma pista de skate, que foi construída na Avenida Presidente Wenceslau Braz, no bairro Guaíra. O nova pista, que faz parte do Eixo de Animação Arnaldo Faivro Busato, foi implantada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e agora soma-se aos 34 equipamentos semelhantes em praças de Curitiba.

VIU ESSA? Sem drive thru, fila quilométrica deixa idosos expostos a vento e cansaço em Curitiba

Mas apesar de já estar aberta ao público, a utilização da pista está sujeita às medidas preventivas contra a covid-19. Segundo a prefeitura, praticantes de skate devem ir, preferencialmente, sozinhos, usando máscaras obrigatoriamente e mantendo o distanciamento social e a higienização frequente das mãos.

LEIA AINDA – Incêndio de grandes proporções destrói fábrica de plástico em Fazenda Rio Grande

“Entendemos que estes espaços são benéficos para os cidadãos em um momento em que o lazer, desde que feito de forma segura, é bastante necessário”, conta a secretária do Meio Ambiente, Marilza Oliveira Dias. “Mas não é o momento de promover aglomerações”, alerta.

A pista tem cerca de 130 metros de extensão. Foto: Luiz Costa/SMCS

Grande e moderna

O projeto da pista, de cerca de 130 metros de extensão, foi elaborado pelo arquiteto Frederico Cheuiche de Oliveira, e doado à Prefeitura pela Associação Paranaense de Desenvolvimento da Cultura e da Prática do Skate (Pra Skate). Segundo a associação, esta é uma das maiores e mais modernas do país. O conceito é de uma pista integrada à cidade, simulando obstáculos encontrados no ambiente urbano – degraus, meios-fios, desníveis, ruas.

“Os obstáculos dessa pista remetem a locais muito usados por skatistas, como a Praça da Sé (São Paulo), Praça XV (Rio de Janeiro), Macba (museu de Barcelona, Espanha). Tudo isso distribuído ao longo da pista”, explica Fernando Johnson, presidente da Pra Skate.

Completam a proposta, a integração da pista com diversas áreas de estar e contemplação, bem como com as árvores existentes e áreas gramadas do entorno, de acordo com o superintendente de Obras e Serviços da Secretaria do Meio Ambiente, Jean Brasil.