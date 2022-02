A Prefeitura de Almirante Tamandaré realizou na última semana a inauguração da Praça Gabriel Manfron, no bairro Campo Grande. Com cerca de 4 mil m², a área foi totalmente revitalizada e agora é um espaço de lazer para os moradores da região. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e a construtora paranaense LYX, que investiu mais de R$ 450 mil para realizar as benfeitorias no local.

No terreno que pertencia à Prefeitura, a LYX realizou investimentos para fazer a revitalização do espaço, pavimentação das ruas do entorno, canchas esportivas, instalação de equipamentos de playground infantil, além de toda a iluminação e o plantio de mudas, conforme as diretrizes da Secretaria de Urbanismo de Almirante Tamandaré.

O investimento é resultado de uma contrapartida da LYX pela construção do Condomínio Clube Benvenue no município, com 224 unidades residenciais.

O CEO da LYX, Carlos Rubiano Martins, destaca a importância da contrapartida da LYX para os municípios. “A construção de condomínio atrai novos moradores para a região e eles vão precisar dos serviços públicos. O objetivo da construtora é oferecer esse suporte à Prefeitura e trazer melhorias para a comunidade, com investimento em serviços para reduzir o impacto que um empreendimento de grande porte gera a qualquer localidade”, comenta.

O secretário de Urbanismo, Geronimo Teider Rocha, conta que o bairro Campo Grande, onde foi instalada a praça, é uma área rural do município, quase no limite com Itaperuçu e distante cerca de 10 quilômetros do centro de Almirante Tamandaré.

Devido à distância e à dificuldade de acesso e deslocamento, os moradores da região têm poucas opções de lazer e de entretenimento, por isso a opção por esse tipo de obra no local. Rocha diz que, além da Praça Gabriel Manfron, a contrapartida financeira da Construtora LYX também está viabilizando outras obras públicas como a construção de salas de aula, pavimentação de ruas, entre outras ações.

Durante o evento, além da comunidade local, participaram diversas autoridades, como o prefeito de Almirante Tamandaré, Gerson Colodel, vereadores, secretários e os familiares de Gabriel Manfron, que foi homenageado com o nome do novo logradouro.