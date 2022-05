O Procon-PR, departamento da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho alerta os consumidores sobre as novas regras da Agência Nacional de Petróleo – ANP para apresentação de preços pelos postos de combustíveis e que entram em vigor no dia 07 de maio.

De acordo com Rogério Carboni, Secretário da Justiça, Família e Trabalho, “a Resolução da ANP, que determina que os postos usem dois dígitos após a vírgula na apresentação dos preços dos combustíveis, deve trazer uma maior clareza para o consumidor, já que essa é a forma utilizada em todos os produtos e serviços ofertados no mercado”.

Já nas bombas de abastecimento ainda é possível a utilização dos três dígitos após a vírgula, desde que o terceiro dígito seja igual a zero.

Claudia Silvano, chefe do Procon-Pr alerta que os consumidores devem ficar atentos e conferir com cuidado a nota fiscal no momento do pagamento do abastecimento, verificando se o terceiro dígito que vem na nota também é igual a zero.

“Caso o terceiro dígito seja diferente de zero, o consumidor acabará pagando um valor maior do que o anunciado. Por exemplo: se o litro do gasolina custar R$ 6,99, o consumidor deverá pagar, por 10 litros, o valor de R$ 69,90. Já se a cobrança considerar o terceiro dígito e esse for diferente de zero – R$ 6,999, o valor total a pagar será R$ 69,99, ou seja, nove centavos a mais” avalia Claudia.

Se o consumidor encontrar alguma irregularidade quanto as novas regras, deve denunciar no seguinte canal de atendimento do Procon-Pr.

