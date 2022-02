Uma nova Unidade de Queimados foi inaugurada nesta quinta-feira (24) no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba. A inauguração foi acompanhada pelo governador em exercício Darci Piana, que destacou que o hospital é referência no Paraná no atendimento a pacientes com queimaduras, e também, a parceria da instituição com o Governo do Estado.

“A grande preocupação do nosso Governo é o atendimento de toda a população do Paraná. No caso específico de queimados aqui do Hospital Evangélico, o Estado aplicou recursos para a melhoria dos valores destinados aos leitos, que estavam defasados em função de o Governo Federal não ter atualizado a tabela. Estamos muito felizes com essas melhorias que o Mackenzie está fazendo para atender Curitiba e todo o Paraná”, disse Darci Piana.

O diretor-geral da secretaria estadual da Saúde, Nestor Werneck, reforçou a importância da atuação do hospital no tratamento de pacientes de todas as regiões do Paraná. “O Hospital Evangélico Mackenzie é, em Curitiba, o maior prestador de atendimentos pelo Sistema Único de Saúde e que tem todas as linhas de cuidado dentro do seu atendimento. Diante disso, não há como o Estado não ter participação na estruturação dessa rede já que ele é peça fundamental aqui na capital, e também referência para outros municípios, principalmente na área de queimados”, enfatizou.

Queimados

O Hospital Universitário Evangélico Mackenzie é um dos dois centros habilitados para tratamento de queimados do Paraná – o outro é o Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná, vinculado à Universidade Estadual de Londrina.

O Evangélico Mackenzie presta 95% de seus atendimentos pelo SUS. Tradicionalmente instalada no quinto andar da instituição, a ala destinada a pacientes vítimas de queimaduras era uma estrutura antiga e necessitava de melhorias.

A revitalização estava prevista para 2020, entretanto, a pandemia de Covid-19 exigiu mudanças no planejamento. Agora, com a revitalização concluída, a unidade vai contar com Centro Cirúrgico revitalizado e 23 leitos exclusivos, dos quais 10 serão de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Haverá também estruturas de apoio, como depósito de material de limpeza, área de enfermagem e de prescrição médica respeitando as especificações exigidas pelas normas da vigilância sanitária. “Nós só pudemos fazer essa revitalização por conta dessa parceria com a prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado. E vamos permanecer com ela para continuar fazendo as melhorias necessárias”, afirmou o presidente do Hospital, Milton Flávio Moura.

Repasses

O Hospital Universitário Evangélico Mackenzie recebeu do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, R$ 600 mil para custeio de procedimentos relacionados ao tratamento de queimados.

O recurso faz parte de um repasse de R$ 1 milhão, autorizado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior no início deste mês, para apoiar os municípios de gestão plena no pagamento de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de alta complexidade. Historicamente esses procedimentos extrapolam o teto estabelecido pelo Ministério da Saúde, o que gera a necessidade de investimentos próprios das instituições para manutenção dos serviços.

Além disso, o hospital recebe mensalmente a quantia de R$ 380 mil referente à Rede Paraná Urgência, que consiste em um conjunto de ações e serviços destinados ao atendimento emergencial de todas as Regionais de Saúde do Paraná; e a Rede Mãe Paranaense, para acompanhamento no pré-natal e atendimento em ambulatório especializado para as gestantes e crianças.

Também são repassados recursos para custeio de leitos Covid-19, mas o valor pode variar a depender do quantitativo de leitos.

