O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) recebeu, nesta quarta-feira (5), uma única proposta para a construção da estação protótipo da linha Inter 2. A proposta foi feita por uma empresa de Curitiba, e passará por análise de documentação por parte da Comissão de Licitações do órgão. A expectativa do Ippuc é que em cerca de 30 dias possa ser possível anunciar se a empresa atendeu todos os requisitos legais para ser declarada vencedora. Conheça detalhes da Estação Prisma Solar.

O edital, originalmente publicado no início do ano, foi republicado em setembro. O terminal que servirá como um protótipo para as outras 12 estações no trajeto da linha, é a Estação Agrárias, entre as ruas Menezes Dória e Recife, no Cabral. O valor estimado para a construção será financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e foi atualizado para R$ 5,8 milhões.

Prismas Solares – devem oferecer aos passageiros facilidades como wi-fi e ar-condicionado, além de possibilidade de recarga de veículos elétricos. Foto: Reprodução/Ippuc.

Os novos terminais – chamados no programa de Prismas Solares – devem oferecer aos passageiros facilidades como wi-fi e ar-condicionado, além de possibilidade de recarga de veículos elétricos. De acordo com o projeto, as estações contarão com painéis solares ligados em rede com a Copel. Desta forma, será possível alimentar com energia elétrica não só o ponto de parada, como todo o entorno das edificações.

Energia solar e sem de cobradores

Além do ar-condicionado, que segundo o projeto deve garantir temperaturas constantes entre 18 e 26 graus dentro das estações, a energia solar também vai suprir os equipamentos de abertura e fechamento das portas das estações e os sistemas de iluminação, interno e externo. A bilhetagem será feita de forma eletrônica, sem a presença de cobradores, e deverá ser integrada a um sistema de transferência de dados internos de monitoramento das linhas, como o número de usuários em cada ônibus.

Objetivo é substituir, no futuro, as atuais estações-tubo de Curitiba, alvos de reclamações por causa do calor e ausência de banheiro para os cobradores. Foto: Arquivo.

Principais itens inovadores requeridos o edital

Operação

Tecnologias para impedir/reduzir a evasão no pagamento de tarifas .

. Tecnologias para ganho de tempo na operação de embarque e desembarque de passageiros.

na operação de embarque e desembarque de passageiros. Uso de tecnologias da informação e comunicação para gestão e controle da operação, com soluções inteligentes que permitam o monitoramento digital do equipamento, como sistema de telemetria, contagem de passageiros, dimensionamento de frotas e de tempo de percurso para evitar formação de comboio, controle de portas, temperatura, iluminação, conectividade, arrecadação tarifaria e abastecimento energético, entre outras operacionalidades.

Experiência do usuário

Sistema Automatizado de Arrecadação Tarifária (SAAT) para cobrança de passes sem uso de dinheiro em espécie.

em espécie. Sistema de internet wi-fi para usuários em 99% do tempo de uso da estação.

para usuários em 99% do tempo de uso da estação. Sistemas de receitas acessórias na estação para o sistema público, estimulando o uso de cabines de vendas de alimentos , publicidades, mídia embarcada e outras ações que promovam a geração de receitas para a operadora do sistema.

, publicidades, mídia embarcada e outras ações que promovam a geração de receitas para a operadora do sistema. Sistema de segurança e alertas, especialmente, em horários de menor movimento.

Infraestrutura