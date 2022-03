Por causa das constantes cobranças da população sobre o atraso das obras na Linha Verde (BR-476), em Curitiba, ocorreu na manhã desta quarta-feira (16), na Câmara Municipal, uma sabatina para esclarecimentos de sobre o andamento das obras do lote 4.1 da Linha Verde Norte. Os vereadores receberam o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, e o diretor da Unidade Técnico-administrativa de Gerenciamento (Utag), Paulo Socher. As obras na rodovia já duram 15 anos e causam transtornos aos motoristas e pedestres nas regiões inacabadas.

Cada bloco de lideranças dos vereadores teve oportunidade de fazer perguntas sobre a obra e o projeto da Linha Verde. Sobre a continuidade dos trabalhos, os técnicos da prefeitura esclareceram que uma nova licitação do lote 4.1 será publicada até o fim do mês de março.

Segundo a prefeitura, a decisão pela relicitação foi tomada após a rescisão do segundo colocado – o consórcio Estação Solar, formado pela TCE Engenharia e Triunfo – na primeira concorrência, realizada em 2018, uma vez que a primeira colocada, a Terpasul, teve o contrato rescindido após 144 notificações de inconformidade no andamento das obras.

Nas últimas semanas, como noticiou a Tribuna, o vereador Professor Euler (PSD) ganhou destaque como um dos principais críticos dos atrasos nas obras, ao publicar um vídeo de humor que mostra um homem “pescando” em uma espécie de lago que se formou no trecho de obras Norte.

Sobre a sabatina, Euler disse que ficaram mais dúvidas do que esclarecimentos. “Das 12 perguntas que eu fiz, seis simplesmente não foram nem abordadas nas respostas, quatro foram parcialmente respondidas e somente duas tiveram respostas a contento. Um questionamento que eu não fiz hoje na sabatina, mas que é muito pertinente é a seguinte: por que tanto medo da CPI da Linha Verde?”, comentou o vereador.

Parecer técnico

Nesta manhã, por parte da prefeitura também participaram do encontro o diretor de Pavimentação, Lívio Petterle Neto, a engenheira e fiscal das obras dos Lotes 3.1 e 4.1, Manuela Marqueño, o engenheiro fiscal do Lote 3.2, Mário Padovani, e o diretor técnico da Utag, Marcio Teixeira, além dos administradores regionais do Portão, Gerson Cunha, e da CIC, Raphael Keiji.

O diretor técnico da Utag, Márcio Teixeira, detalhou a linha do tempo da obra da Linha Verde, esclarecendo sobre os processos de estudo, projeto e financiamento de cada lote, bem como o fluxo de licitações e fiscalização de obras.

A prefeitura informou que entrega ainda em março a nova trincheira da Linha Verde entre o Bairro Alto e Bacacheri, na Rua Fulvio Alice, o lote 3.2. Com a finalização da trincheira, entra em operação o binário Fulvio Alice/Gustavo Hartmann.

Até fim de março, de acordo com a prefeitura, será publicada a nova licitação do lote 4.1 (Trevo do Atuba) no valor de R$ 123 milhões. A expectativa é que as obras sejam retomadas até junho de 2022, com prazo de execução de 18 meses.

A prefeitura também informou que o próximo e último lote da Linha Verde Norte que será licitado é o 2.1 e o 2.2, que serão incluídos no mesmo edital e correspondem ao alargamento do Viaduto do Tarumã e a futura estação Tarumã, além das alças de acesso ao viaduto. Esse edital está previsto para ser publicado no primeiro semestre de 2022.