O mês de novembro já começou com quebra de recorde no Paraná. Segundo o Simepar, nove cidades paranaenses tiveram as menores temperaturas para o mês de novembro dos últimos 25 anos. Curitiba não está nesta lista, mas registrou 11,1ºC nesta terça-feira (1º). Segundo a previsão do tempo para Curitiba, esse foi apenas o primeiro dia de frio de novembro. Isso mesmo, frio de lascar em NOVEMBRO!!

+Leia mais! Homem mata ex-mulher na frente dos filhos, em frente a escola de Curitiba

A responsável por esse frio justamente em novembro é uma massa de ar polar que atua na região do Paraná após uma passagem de uma frente fria. “Essa massa de ar polar ingressou no estado pelo norte da Argentina e por isso a redução da temperatura e amanhecer mais frio na região oeste, sudoeste e sul do Paraná. Por isso o frio está sendo bastante rigoroso”, explicou o meteorologista explicou o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Segundo ele, em várias estações do noroeste, oeste, sudoeste e centro sul do Paraná esta manhã de terça-feira está sendo a mais fria para o mês de novembro desde a instalação das estações do Simepar em 1997. “Nos últimos 25 anos nunca tinha sido feito tanto frio num mês de novembro em comparação com esse 1º de novembro de 2022”, reforçou Braun.

Segundo o Simepar, as cidades que tiveram recorde de frio para novembro são:

Paranavaí – com 12,5ºC

Umuarama – com 10,8 ºC

Cascavel – com 7,4 ºC

Santa Helena – com 8,8 ºC

Foz do Iguaçu – com 8,2 ºC

Laranjeiras do Sul – com 7,4 ºC

Pato Branco – com 7,1 ºC

Palmas – com 3,5 ºC

Guaíra – com 9,5ºC