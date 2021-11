Inaugura nesta quinta-feira (2), no bairro Atuba, em Curitiba, a nova loja da rede de atacarejo Assaí. Esta é a terceira unidade da marca inaugurada na capital paranaense. A loja foi construída no espaço de uma antiga concessionária de caminhões que fica no local e consolida a região como a rota dos atacarejos. Perto dali, num raio de 1 km, existem lojas do Sams Club, Atacadão e Muffato Max.

A nova loja gerou pelo menos 250 empregos diretos, numa área de quase 15 mil metros quadrados, e vai representar uma opção com preços mais vantajosos para pequenos e médios comerciantes de Curitiba e também das cidades da região Metropolitana, como Pinhais, Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Colombo e Almirante Tamandaré.

A expectativa é de que para o primeiro dia sejam feitas várias promoções para atrair a clientela. A inauguração deve acontecer por volta das 9h. A loja fica na Linha Verde, ao lado do antigo Trevo do Atuba, onde um complexo de viadutos está sendo construído no “final” das obras da BR-476.